賴清德：兩岸共同敵人是天災地變　共同目標是兩岸人民福祉

▲總統賴清德出席2025大陸台商春節活動。（圖／總統府提供）



記者陶本和／台北報導

總統賴清德3日出席「2025大陸台商春節活動」，談及兩岸議題時表示，他的使命是要維持國家生存發展，而延續國家生存發展，談到國家必須先談到主權，有主權才有國家、有台灣才有中華民國；他也強調，台灣與中國共同敵人是天災地變，共同目標則是兩岸人民福祉。

賴清德在談話中，向在場大陸台商闡述自己的三項使命，第一個就是「維持國家生存發展」。他說，延續國家生存發展，談到國家必須先談到主權，有主權才有國家、有台灣才有中華民國。

此外，賴清德也強調，自己另一個使命是「保護全國人民生命財產的安全，目標要達到和平」。他說，因為他深信和平無價，戰爭沒有贏家，「我們對和平要有理想不能有幻想。目前國際社會追求和平無非都是透過靠實力取得和平，台灣也不應該例外」。

賴清德說，他秉持和平四大支柱行動方案：第一是增加國防預算；第二是發展經濟，不但要好，還要有韌性；第三是跟民主陣營肩並肩站在一起；第四則是對等尊嚴，不設前提下，台灣歡迎根中國進行健康有序的交流，希望能夠透過交流，增進彼此了解、諒解、和解，達到和平目標。

賴清德強調，這樣的想法不是他當總統才這樣想，自己過去擔任立委、市長、院長一直都是如此。他認為兩岸應該要交流取代圍堵、對話取代對抗。

賴清德說，台灣與中國有共同敵人，就是天災地變，也有共同目標，就是兩岸人民福祉。他強調，我們應該要，特別是在國際情勢變化多端時刻，兩岸應該要好好對話交流，來往和平目標走。