馬英九親吐「我的新年祝願」　談大罷免行動要賴清德三思而行

▲總統賴清德、前總統馬英九。（示意圖／ETtoday資料照）

記者郭運興／台北報導

新的一年朝野僵局依舊未有解方，大罷免更是遍地開花，今（3日）公民團體宣布19位藍委罷免連署第一階段門檻達標。對此，前總統馬英九透露，「我的新年祝願」就是風調雨順災難少、國泰民安出口多、兩岸和平交流旺。他也喊話，執政黨與相關團體醞釀的「大罷免」，造成社會齟齬，人心動盪，對國家發展絕對不利，自己希望賴總統三思而後行，讓台灣回復平靜。

馬英九表示，今晨讀報，讀到黃丙喜先生的大作「上香，政治人物在想什麼」一文，自己的回應是「問得好！」因為他今年新春到各處拜廟，跟過去一樣，就是祝禱下面這三個願望「風調雨順災難少、國泰民安出口多、兩岸和平交流旺」。

馬英九表示，台灣的天災，主要就是颱風與地震，這是每年都躲不掉的，但透過適當的預防準備工作，絕對可以達到降低災害損失的效果，多年來在這方面他們經驗很豐富。

馬英九說，當然疫病如2002至2003年流行的SARS（嚴重急性呼吸道症候群），以及2020年開始大流行的Covid-19新冠肺炎，雖然有別於颱風地震等傳統天災，但對人類而言也是大災難，它們在台灣的殺傷力，絕不亞於颱風地震，希望這些災難都能遠離大家，所以祈求「風調雨順災難少」。

馬英九再說，至於「國泰民安出口多」，強調的是大家在國內要安定和諧，大力發展經濟與對外貿易，他期許賴清德總統與執政黨，要特別注重國內政黨和諧與朝野合作，以及兩岸關係平穩。

接著，馬英九強調，而過年前執政黨與相關團體醞釀的「大罷免」行動，造成社會齟齬，人心動盪，對國家發展絕對不利，也會造成人心不安，自己希望賴總統能三思而後行，讓台灣在過年後回復平靜。

馬英九認為，尤其是一旦兩岸不睦，甚至爆發戰爭，則其殺傷力將遠大於颱風與地震，要兩岸和平，不只是不能打仗，還要擴大交流，讓雙方的善意能充分表達、彼此的潛力能充分發揮，達到造福兩岸人民的最佳狀態。

最後，馬英九提到，擔任總統八年任內，兩岸關係是台海六、七十年來最佳狀態，自己卸任之後，兩岸關係丕變，齟齬時起，所以他期盼民進黨政府能以天下蒼生為念，揚棄既無前景也無外援的台獨建國幻想，腳踏實地，努力耕耘，徹底改善兩岸現有關係，讓兩岸人民世世代代都能生活在和平、友善、互助、合作、與繁榮的環境中，願天佑兩岸人民！

▼19名藍委罷免第一階段連署達標送件。（圖／記者郭運興製表）