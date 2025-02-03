上海福建陸客踩線團「申請2／10來台6天」　觀光小兩會迄今沒接觸

▲上海踩線團等規劃申請2月10日來台。（示意資料圖／桃機公司提供）

記者李姿慧／台北報導

中國大陸福建、上海旅遊踩線團已向台灣提出來台考察申請，陸委會日前回應踩線團來台等事宜先循觀光小兩會討論後再進行。據了解，上海來台踩線團約有12人，福建團16人，希望可以在2月10日來台踩線6天，不過迄今觀光小兩會尚未接觸，恐讓2月10日陸客踩線團來台生變。

中國大陸福建、上海旅遊踩線團已向台灣提出來台考察申請，據了解，上海陸客踩線團希望2月10日可以來台，約有12家業者參加，踩線團估有12人，來台預計停留6天，行程以台灣西岸為主，從台北南下到高雄，最後再搭高鐵北返到桃園搭機離開，嘉義等南部景點也會納入。

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福建團踩線團則規劃16人2月10日來台，行程6天5夜，鎖定深度旅遊，不再走環島行程，除會去宜蘭、花蓮、台中外，還將到嘉義故宮分院。

由於陸委會日前表示踩線團來台等事宜先循觀光小兩會討論後再進行，但觀光小兩會包括台旅會、海旅會迄今仍尚未接觸溝通，也讓陸客來台踩線團是否能趕在2月10日來台，也出現變數，後續如何突破，仍待陸委會態度。

▲觀光署長周永暉。（圖／記者李姿慧攝）

台旅會會長、觀光署長周永暉今在交通部新春團拜受訪時表示，因為剛開春，目前還沒確認踩線團有提出任何申請訊息，現在希望透過觀光小兩會來協商，目前按照程序由陸委會處理，未來希望透過觀光小兩會來進行彼此交流，優先討論議題包括過去低價團費、旅遊安全不夠周到等幾個案例，希望透過觀光小兩會合作更精進，目前陸客專業團按照專業團程序申請，踩線團希望透過觀光小兩會協商。

至於觀光小兩會若無法啟動協商是否會影響踩線團來台，周永暉表示，還是要樂觀面對，新的一年，希望能有正向交流，盼能真正討論旅遊安全等議題，能有正向發展。