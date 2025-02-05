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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

李文忠請辭國防院執行長　傳與同仁關係不睦遭向層峰檢舉

▲▼立法院外交及國防委員會 國防部副部長柏鴻輝 退輔會副主委李文忠。（圖／記者屠惠剛攝）

▲國防安全研究院執行長李文忠傳出請辭。（資料照／記者屠惠剛攝）

記者陶本和／台北報導

國防安全研究院執行長李文忠近日傳出向國防部長顧立雄請辭。據指出，李文忠在其任內的相關評論或研析，與整體團隊思維有些落差，也不在同個層次上；同時，又傳出他與下屬同仁相處不睦，遭國防院內人士，以具名方式向層峰檢舉。

根據媒體報導指出，李文忠已請辭獲准，目前職務由首席副執行長丶備役中將劉峯瑜代理；而國防院暫不就人事議題做評論。

據指出，近日有國防院內人士以具名方式向層峰檢舉李文忠；而其內容攸關李文忠在院內與同仁相處，有不睦的狀況。有媒體報導指稱，他是急於改革，在會議上經常痛斥下屬，且幾近霸凌程度。

事實上，李文忠上任執行長後，偶有發表評論，但其研析或觀點，與整體團隊的思維有些落差，也不在同個層次上，在內部已有不少議論。近日，他上資深媒體人廖筱君的節目，也針對朝野國會議題發表看法，更對府院頗有微詞。

李文忠自1999年起擔任民進黨立委，一直以來都在國防外交委員會，到了2016年蔡英文政府上任後，被指派出任退輔會副主委。不過，他在副主委任內，與時任主委李翔宙關係也極為不合，後來李翔宙被外派丹麥代表。李文忠擔任退輔會副主委8年，在賴清德政府上任後，轉任國防安全研究院執行長。

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