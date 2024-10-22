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李文忠：中國已失去泱泱之風　天下圍中之勢已成形

▲▼立法院外交及國防委員會 國防部副部長柏鴻輝 退輔會副主委李文忠。（圖／記者屠惠剛攝）

▲國防安全研究院執行長李文忠。（資料照／記者屠惠剛攝）

記者陶本和／台北報導

針對中共「聯合利劍B」軍演後的國際情勢，國防安全研究院執行長李文忠22日表示，中國早已失去泱泱之風，不符中國人民和平敦厚的本質，天下圍中之勢浸浸然已成形，不能不為中國的前途憂。

李文忠表示，中國軍演一週後，美加軍艦穿越台灣海峽，第七艦隊週一也特意發表聲明宣示：「穿過根據國際法施行公海航行和飛行自由的水域」。

李文忠說，上個月底，日本海上自衛隊護衛艦協同澳洲、紐西蘭軍艦首度在台灣海峽巡航。上個月中，德艦時隔22年再度穿越台海，若再加上加拿大以及英國、法國，可以說環太平洋及北約民主盟邦，都以行動清楚地宣示捍衛萬國公約—航海自由權，拒絕中國將台海視為內海的企圖，前者正是全球自由貿易尤其是全球化的基礎。

李文忠指出，在菲律賓前任總統任內，一度親中的菲律賓，最新民調顯示，菲律賓人信任中國僅有1％，正因為中共霸權侵凌菲國引起的反彈。他說，中共在南海填海造陸、巧取豪奪的作法，這是十八世紀西班牙、葡萄牙稱霸海上以來，前所未聞的強盜兼小偷行徑，這不能不讓民主盟邦視中共為人類文明秩序的破壞者，它們關心擔憂的豈止台海、南海議題而已。

李文忠表示，堂堂華夏大國在左傾、幼稚病、獨裁者、戰狼、小粉紅操弄下，早已失去泱泱之風，既不符中國人民和平敦厚的本質，也違背周總理（周恩來）、鄧老爺子（鄧小平）的教訓，天下圍中之勢浸浸然已成形，不能不為中國的前途憂。

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