進貨40劑！里長通知這家診所有流感疫苗　掛號人龍秒塞爆門口

▲高雄診所進貨40劑流感疫苗，一早民眾排隊搶打。（圖／記者吳世龍攝）

記者賴文萱、吳世龍／高雄報導

女星「大S」徐熙媛於春節期間赴日旅遊，因患流感併發肺炎驟逝，消息震驚社會，也引發流感疫苗搶打潮，不少診所疫苗也已被打完。高雄前鎮區一家診所今（5）日一早進貨40劑疫苗，不少民眾得知消息趕快到場搶掛號排隊，診所才剛開門，診間瞬間擠滿人，民眾直言，看到大S消息後，就覺得要趕快來打疫苗，才會比較安心。

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▲▼診所護士小心翼翼護送疫苗回來。（圖／記者吳世龍攝）

大S因流感驟逝，引發一波疫苗搶打潮，隨著高雄流感疫苗庫存越來越少，不少民眾近日也狂打電話詢問哪裡還有疫苗可以打。前鎮區一家診所今日分配到約40劑疫苗，診所護士一早前往公所領取，全程小心翼翼，順利將疫苗護送回診所，趕緊開放讓民眾施打。

▲高雄診所進貨40劑流感疫苗，掛號人潮塞爆，民眾瘋搶打。（圖／記者吳世龍攝）

該診所今早才剛開門，外頭排隊民眾就瞬間湧入掛號，導致診間瞬間大客滿。一位民眾表示，看到大S驟逝消息，就覺得真的要趕快來打疫苗會比較安心。之前有先打電話過來問，但都沒有疫苗，今天早上聽說有，就決定來現場試試看。

另一位民眾則說，原本就想要打疫苗，因為家人有老人小孩，不過受到大S事件影響，很多疫苗沒了，聽到里長通知說這家診所今天會有疫苗，所以一早就趕快來打，保護自己跟家人。