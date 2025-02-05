Google下重本押寶！　宣布投入2.5兆用於AI建設

▲Google。（圖／路透）



記者張靖榕／綜合報導

Alphabet（GOOGL.O）4日宣布，2025年將投入750億美元（約新台幣2.46兆元）於人工智慧（AI）建設，比華爾街預期的580億美元（約新台幣1.9兆元）高出29%，然而，其雲端業務營收未達分析師預期，導致盤後股價重挫9%。

Alphabet今年以來股價已累計上漲9%，但市場對於高額資本支出的擔憂正在升溫。執行長皮查伊（Sundar Pichai）表示，公司預計2025年將投入750億美元於資本支出，主要用於擴展AI基礎設施，支持搜尋與雲端服務的AI技術整合。

Alphabet近年來積極擴展AI技術，但投資人越來越擔心高成本與搜尋業務競爭，特別是中國AI新創DeepSeek以低成本AI模型衝擊市場，可能影響Google與美國其他科技競爭對手的資本支出策略。

Alphabet最主要的數位廣告業務佔總營收約75%，第四季營收成長10.6%至724.6億美元，高於第三季10.4%的增幅，並超越分析師預估的718.4億美元。

其中，YouTube廣告收入增長13.8%至104.7億美元，也優於前一季度的12.2%增幅。Alphabet首席業務官辛德勒（Philipp Schindler）在電話會議上透露，美國大選廣告支出激增，民主黨與共和黨的廣告花費相比2020年幾乎翻倍，成為廣告營收增長的重要推動力。

然而Alphabet的廣告業務仍面臨來自社群媒體平台的強勁競爭，包括Meta（META.O）旗下的Facebook與Instagram，以及字節跳動（ByteDance）的TikTok，此外，Google的廣告技術與搜尋業務也受到美國監管機構的審查，面臨反壟斷拆分風險。

Google的雲端業務第四季營收成長30%至119.6億美元，但低於第三季35%的增幅，也未達市場預期的121.6億美元。這一表現顯示，即使Google持續擴展Gemini大型語言模型（LLM）的雲端AI應用，市場競爭仍然激烈。

皮查伊表示，Gemini開發者使用量在六個月內翻倍，達到440萬用戶，顯示AI應用需求仍在增長。