美媒：川普起草行政命令擬「解散教育部」

▲消息稱川普政府已開始草擬「解散教育部」的行政命令。（圖／路透）



記者張方瑀／綜合報導

美國媒體最新消息指出，川普政府已開始草擬「解散教育部」的行政命令。川普4日才表示，希望自己提名的教育部長人選「能夠把自己搞到失業」。

CNN引述2個消息來源指出，川普（Donald Trump）政府正草擬解散教育部的行政命令，內容包括要求教育部長提出方案、並督促國會立法終結教育部。這是川普政府日前宣布關閉美國國際開發總署（USAID）之後，可能又一被裁撤的聯邦機構。

消息人士表示，此計劃將分為兩個部分，該行政命令首先將指示教育部長制定縮減教育部規模的計劃，並透過行政手段逐步削弱其影響力；接著將推動國會通過立法，以正式解散教育部。

川普4日才表示，希望自己提名的教育部長人選琳達·麥馬洪（Linda McMahon）能夠把自己搞到失業，「我告訴琳達，『琳達，我希望你能好好工作，把自己搞到失業。』我就是希望她讓自己失業，也就是讓教育部不復存在。」

事實上，要求廢除或合併教育部的呼聲並非新鮮事，但歷來未能獲得美國國會支持。川普在第一個總統任期內曾提出，將教育部與勞工部（Department of Labor）合併為一個聯邦機構，但儘管當時共和黨掌控參眾兩院，但該提案最終仍未有進展。

CNN先前也曾報導，教育部已成為億萬富豪馬斯克（Elon Musk）執掌「政府效率部」的目標之一。

川普曾批評，美國教育表現不佳、開支過高，他希望讓各州自己管理學校，「我們在每名學生身上的花費比世界上任何國家都多，結果卻在排名中墊底。」