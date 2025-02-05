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醫院老舊「沒錢重建」！超狂老夫妻豪捐53億　院長：我嚇壞了

日本兵庫縣寶塚市「寶塚市立醫院」在營運40年後決定重建。市內一對夫婦向市政府捐贈254億日圓（約53.8億元台幣），用於新市立醫院的建設資金及醫療設備的購置。（圖／翻攝寶塚市立醫院官網）

▲日本兵庫縣寶塚市「寶塚市立醫院」已營運40年決定重建，但重建資金壓力很大，沒想到一對老妻得知後豪捐254億日圓。（圖／翻攝寶塚市立醫院官網）

圖文／CTWANT

兵庫縣寶塚市市政府3日宣布，市內一對夫婦向市政府捐贈254億日圓（約53.8億元台幣），用於新市立醫院的建設資金及醫療設備的購置。

綜合日媒報導，日本兵庫縣寶塚市的「寶塚市立醫院」自1984年啟用，設有31個醫療科室、400多張病床，是當地重要的醫療中心。然而營運40年來，醫院建築與設備已逐漸不敷使用，市政府已決議將對醫院進行重建，預定陸續投入397億日圓（約新台幣84億元），預計到2031年才能正式完工。

當地一對70多歲的老夫妻得知這項重建計畫將替市政財務帶來沉重壓力的消息後，決定捐出254億日圓（約新台幣53.8億元）協助醫院重建，等於獨力承擔醫院重建工程費用的60%以上。這對夫妻還宣布，將另外捐贈4億日圓（約新台幣8500萬元），用於替市立醫院添購手術用的內視鏡手術輔助機器人。

據了解，這筆鉅款的捐贈者，是住在寶塚市的岡本光一先生（77歲）與妻子岡本明美女士（75歲）。岡本先生是日本知名老牌工業自動化企業「基恩士」（株式会社キーエンス）的元老級高層。妻子明美則是家庭主婦。

岡本夫妻在1995年阪神大地震時，首次參與志工活動，從中感受到社會福利的重要性，引此自行成立了基金會「寶塚福利社區廣場」（宝塚福祉コミュニティプラザ），20多年來一直支持著當地的志工工作與社會福利制度。近日，2人決定解散基金會，將工作移交給寶塚市政府的相關部門，在與市政府接洽的過程中，又得知了市立醫院決定重建，但其龐大的費用將對市政財務造成壓力的消息。

「本來聽說要重建市立醫院，後來又聽說重建費用很高，會給市財政帶來巨大負擔。我回去跟妻子商量後，覺得這對寶塚市有益，於是就決定要捐款。」岡本先生表示。

寶塚市立醫院的院長岡田敏弘在受訪時則表示：「我真的嚇到了！因為捐贈的金額完全不是平常會出現的數字。我從來沒想過會有這樣的事發生，簡直就像是得到上天賜與的力量一樣。」

日本《MBS NEWS》也以311日本大地震為例，當時全球知名的富豪、軟銀集團執行長孫正義，為311地震捐出100億日圓的捐款。已經是日本名列前茅的驚人之舉。《MBS NEWS》指出，捐款行為本身的行為都是可敬的，數額多少並不重要，但是透過回顧歷史才能知道，254億日圓這樣一筆捐款，是多麼驚人的一筆非凡數字。

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