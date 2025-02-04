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獨／「深海閻王」性侵少女下週宣判　滿頭白髮、戴腳銬狼狽畫面曝

▲▼ 。（圖／翻攝自Facebook／王毓霖）

▲「深海閻王」王毓霖從榮耀巔峰到犯罪深淵。（合成圖／翻攝自Facebook／王毓霖）

記者黃宥寧／台北報導

綽號「深海閻王」的王毓霖，數年前與朱雪璋比武遭設局砍斷腳筋，後因猥褻國小女童被判刑1年6月。2023年6月，他發文稱遭冤枉後試圖輕生，獲救後入獄，如今又因性侵14歲少女遭起訴，法院將於下週宣判。曾意氣風發的他，如今穿上囚服、頭髮斑白、腳上銬，狼狽落魄，與昔日風光判若兩人。

2021年，王毓霖在基隆某國小擔任課後柔術教練時，於課程結束後將12歲的小六女童留下，以幫忙收拾教室為由，將她抱坐在腿上，親吻其臉頰與嘴唇，並撫摸臀部，事後威脅女童不得告訴他人。女童返家後向母親哭訴，家長憤而提告。王辯稱當時只是「玩笑話」，並否認猥褻意圖，但法院經DNA檢測證實犯罪事實，判刑1年6月，最高法院於2023年10月駁回上訴，全案定讞。

▲▼深海閻王王毓霖 。（圖／記者黃宥寧攝）

▲王毓霖狼狽下囚車模樣曝光。（圖／記者黃宥寧攝）

未滿刑期的王毓霖於2023年5月透過交友軟體認識14歲少女，並於北市某運動中心見面後涉嫌性侵得逞。檢警調閱監視器發現，兩人於當天下午進入運動中心，不久後離開。少女事後報案，檢方檢驗DNA後證實與王相符，依妨害性自主罪將其起訴。少女證詞指出，王早已知曉她的年齡，且其照片中還穿著校服，行徑令人髮指。

在性侵案曝光後，2023年6月1日，王在臉書發文稱「遭受冤屈」，隨後駕車到台北士林一釣蝦場對面燒炭自殺。親友見狀報警，警方透過定位找到他，並即時將其送醫救回。

日前士林地院開庭提訊，王毓霖被押解下囚車，腳與獄友銬在一起，在法警戒護下，以「兩人三腳」的方式緩步前行，顛簸下車。王不僅行走受限，滿頭白髮、面容憔悴，身穿灰色運動囚服、戴著口罩，與當年意氣風發、手捧獎盃的形象形成強烈對比。下週二（11日），運動中心性侵案將宣判，身為累犯的王毓霖恐遭重判。

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