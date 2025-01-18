媽媽朋友是惡狼！21歲女「被紅酒騙回家」遭性侵　進門才知是陷阱

▲女子信任媽媽的友人，卻因此遭到性侵。（示意圖／免費圖庫Pixabay）



記者柯振中／綜合報導

桃園市一名王姓男子先前以取紅酒為由，將朋友21歲的女兒小琳（化名）哄騙回家中，並且動手性侵得逞，氣得小琳報警處理。桃園地院審理後，依照強制性交罪，判王男3年4月有期徒刑，全案仍可上訴。

根據判決書內容，王男與女子小紅（化名）為朋友關係，沒想到他眼見小紅的女兒小琳頗有姿色，竟然因此心生歹念，以「回家拿紅酒」為由，將小琳騙回家。

由於是母親的友人，小琳並沒有過多懷疑。孰料王男將人帶住處後，旋即換了一副臉孔，將小琳推到床上，不顧對方的反抗與拒絕，動手性侵得逞。

▲女子信任媽媽的友人，卻因此遭到性侵。（示意圖／免費圖庫Pixabay）



小琳遭到性侵後身心受創，返家向弟弟的女友訴苦，並在對方的陪同下報警，全案因此曝光。

桃園地院法官認為，王男為了一己私慾，不顧他人性自主決定權，以強暴的方式對小琳做出性交行為，造成小琳無可抹滅的傷痛，所為實不可取，且在偵查過程中，還一再掩飾、否認。

不過，桃園地院法官考量，王男在審理時坦承犯行，並且已與小琳達成和解，衡量王男的學歷、社會經濟地位後，依照強制性交罪，判處3年4月有期徒刑。