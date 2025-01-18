　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

媽媽朋友是惡狼！21歲女「被紅酒騙回家」遭性侵　進門才知是陷阱

▲▼家暴,暴力,受虐,性侵,昏迷,下藥,昏睡。（圖／翻攝pixabay）

▲女子信任媽媽的友人，卻因此遭到性侵。（示意圖／免費圖庫Pixabay）

記者柯振中／綜合報導

桃園市一名王姓男子先前以取紅酒為由，將朋友21歲的女兒小琳（化名）哄騙回家中，並且動手性侵得逞，氣得小琳報警處理。桃園地院審理後，依照強制性交罪，判王男3年4月有期徒刑，全案仍可上訴。

根據判決書內容，王男與女子小紅（化名）為朋友關係，沒想到他眼見小紅的女兒小琳頗有姿色，竟然因此心生歹念，以「回家拿紅酒」為由，將小琳騙回家。

由於是母親的友人，小琳並沒有過多懷疑。孰料王男將人帶住處後，旋即換了一副臉孔，將小琳推到床上，不顧對方的反抗與拒絕，動手性侵得逞。

▲▼人口販賣,人口販運,賣淫,性侵,性販運,人蛇,非法賣淫,性犯罪,傷心,憂鬱（圖／免費圖庫Pixabay）

▲女子信任媽媽的友人，卻因此遭到性侵。（示意圖／免費圖庫Pixabay）

小琳遭到性侵後身心受創，返家向弟弟的女友訴苦，並在對方的陪同下報警，全案因此曝光。

桃園地院法官認為，王男為了一己私慾，不顧他人性自主決定權，以強暴的方式對小琳做出性交行為，造成小琳無可抹滅的傷痛，所為實不可取，且在偵查過程中，還一再掩飾、否認。

不過，桃園地院法官考量，王男在審理時坦承犯行，並且已與小琳達成和解，衡量王男的學歷、社會經濟地位後，依照強制性交罪，判處3年4月有期徒刑。

 
每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
陳珮騏爆料「演藝圈多深藍支持者」　挺公視喊話立委
公運預算遭凍結50%　公路局：客運恐面臨停駛倒閉危機
快訊／劉家昌去世一個多月！　甄珍突開罵「國家公認的騙子」
高雄太狠了！搭捷運嗶卡聲有「吉伊卡哇」
《夜市王》總冠軍揭曉！
用力大便30分鐘！他驚見「馬桶全血」不理　醫一照搖頭了

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

鄰居口角「持刀捅人」僅送社維法！家屬怒轟被吃案　林園警說明了

媽媽朋友是惡狼！21歲女「被紅酒騙回家」遭性侵　進門才知是陷阱

與友起口角！醉男亮西瓜刀嗆聲　警方當場壓制...最高開罰3萬

色男第1次邀少女出遊就性侵！吃早餐又摸大腿　她報警提告

火燒車畫面曝！救護車對撞機車「噴火舌狂燒」　恐怖黑煙竄天

做童工睡學校！高中妹賣淫救罹癌媽　法官動容...判她免養無良母

北市消防局農曆年前宣導居家防火　5里長榮獲標章認證

台中社區淪狗煉獄！80毛孩關地下室、頂樓　鄰怒：被吵20年了

對撞機車！救護車卡橋墩爆炸起火　機車撞成碎片28歲騎士不治

電玩大亨周人蔘辭世！告別式現場畫面曝　擺滿花籃「德範長昭」

羅志祥認出護理師鐵粉　豪發6萬紅包：辛苦了

「黃麟凱遺體」深夜抵達板橋殯儀館

#黃仁勳 進場尾牙！員工高呼「Team Taiwan」

槍決 #黃麟凱 拖7年半！ 36死囚輪誰上刑場 #法務部 說話了

田馥甄祝福鬼鬼當媽　「勇敢做想做的事情很棒」

遭記者堵訪問「死刑看法」　賴清德：不用那麼近

#台中 惡警不雅對待20歲女！ 還提特殊服務：半小時5萬

陳冠希不爽被台灣節目模仿　傳訊怒罵…因老婆秒改態度

劉在錫看完輝寶.睿寶..入坑惹　「大花7千塊」買熊貓娃娃XD

SpaceX星艦發射後爆炸變流星　馬斯克自嘲：娛樂效果有保證

鄰居口角「持刀捅人」僅送社維法！家屬怒轟被吃案　林園警說明了

媽媽朋友是惡狼！21歲女「被紅酒騙回家」遭性侵　進門才知是陷阱

與友起口角！醉男亮西瓜刀嗆聲　警方當場壓制...最高開罰3萬

色男第1次邀少女出遊就性侵！吃早餐又摸大腿　她報警提告

火燒車畫面曝！救護車對撞機車「噴火舌狂燒」　恐怖黑煙竄天

做童工睡學校！高中妹賣淫救罹癌媽　法官動容...判她免養無良母

北市消防局農曆年前宣導居家防火　5里長榮獲標章認證

台中社區淪狗煉獄！80毛孩關地下室、頂樓　鄰怒：被吵20年了

對撞機車！救護車卡橋墩爆炸起火　機車撞成碎片28歲騎士不治

電玩大亨周人蔘辭世！告別式現場畫面曝　擺滿花籃「德範長昭」

夏克立親自發聲！「否認有新歡」怒還原真相：一定要討厭我嗎？

A-Lin才唱第二天不藏了！　「酒杯直接帶上台」下秒卻慌喊：不要拍

NBA球星里拉德聯名錶賣到斷貨　登天梭台灣銷售冠軍

陳珮騏爆料「演藝圈多深藍支持者」　挺公視喊話立委：考慮撤案可能

公運預算遭凍結50%　公路局：客運恐面臨停駛倒閉危機

劉家昌去世一個多月！　前妻甄珍突曬判決開罵「國家公認的騙子」

M.O.N.T來台吃臭豆腐！隔天反轉：不太能適應⋯　讚台灣「天氣好涼」

《夜市王》總冠軍揭曉！開賣6小時超驚人業績曝光　主委台上感動哭了

鄰居口角「持刀捅人」僅送社維法！家屬怒轟被吃案　林園警說明了

用力大便30分鐘！他驚見「馬桶全血」不理　醫一照搖頭了

結帳「肝連妹」事業線太禮貌 網友暴動釣出本尊：歡迎來看

社會熱門新聞

對撞機車！救護車起火　28歲女騎士不治

傍晚才知將槍決　黃麟凱雞腿只吃1口

唯一女死囚「驚世媳婦」林于如現況曝

黃麟凱槍決太晚　律師團出招打亂安排

即／陳國華14歲兒被撞飛　肇事駕駛身分曝

即／彰化救護車對撞機車起火！女騎士命危送醫搶救

黃麟凱伏誅！姊赴板殯辦手續　遺體周一火化後樹葬

做童工還賣淫救癌母！法官免她扶養義務

即／天母知名百貨驚傳男子墜落馬路　無呼吸心跳送醫搶命

台南騎士「拒攔查」被撞死　9分鐘違規45件

即／驚險瞬間曝！聯結車載運大型機具突滑落

社區淪狗煉獄！80毛孩關地下室、頂樓

嘉義縣取締超速1.7萬件　冠軍測速桿在「這鄉鎮」

救護車對撞機車噴火狂燒　竄恐怖黑煙

更多熱門

相關新聞

女童淪洩慾玩物！獸父被逮怪：她眼神誘惑

女童淪洩慾玩物！獸父被逮怪：她眼神誘惑

新加坡一名52歲男子因在2019年至2021年間多次對女兒施以性侵，而被判入獄18年。2025年1月16日，這名男子在法庭承認犯下2項嚴重性侵罪，但他聲稱自己之所以犯罪，是因為被女兒「用眼神誘惑」，未展現充分悔意。據悉，男子同時也應被判處24下鞭刑，但由於他已年過50歲，因此被改判一年監禁取代。

帶女兒上廁所！媽媽「被震撼教育」馬上道歉

帶女兒上廁所！媽媽「被震撼教育」馬上道歉

北市女染髮慘遭理髮廳老闆性侵得逞！

北市女染髮慘遭理髮廳老闆性侵得逞！

戀上天菜男被打槍　設局迷昏再拍SM實境片

戀上天菜男被打槍　設局迷昏再拍SM實境片

推倒媽媽奪命！台中逆子出庭不敢看爸爸

推倒媽媽奪命！台中逆子出庭不敢看爸爸

關鍵字：

紅酒媽媽性侵強制性交妨害性自主

讀者迴響

熱門新聞

《海豚灣》童星21歲殺人「至今還在逃」

黃麟凱1槍伏法！「奪14命殺人魔」挨5槍才斷氣

23歲網美「半裸哺乳」照引酸言　她高EQ回應了

對撞機車！救護車起火　28歲女騎士不治

女優12小時千人斬　一票男人排隊畫面曝

黃仁勳宴請台廠36家CEO　大老闆難得「排排站」合照

劉書宏深夜發文「再見」後失聯！

遭利菁洩漏兒子生父身份　謝金燕堅強發聲

立院統刪預算震撼百家媒體數萬從業人員　三大公會緊急聲明

「僅給1資料」帳戶錢被扣光！過程不到5分鐘

楊宗憲：謝金燕兒「百分百不是我的」

槍決前先打麻醉！真實原因曝光　律師：不是讓他舒服

陳國華找到肇逃者「決定不求償」親曝原因

廢死聯盟：黃麟凱獄中考到「街頭藝人證照」　遺願曝光

傍晚才知將槍決　黃麟凱雞腿只吃1口

更多

最夯影音

更多

羅志祥認出護理師鐵粉　豪發6萬紅包：辛苦了

「黃麟凱遺體」深夜抵達板橋殯儀館

#黃仁勳 進場尾牙！員工高呼「Team Taiwan」

槍決 #黃麟凱 拖7年半！ 36死囚輪誰上刑場 #法務部 說話了

田馥甄祝福鬼鬼當媽　「勇敢做想做的事情很棒」

熱門快報

爽抽日本不限航點機票

爽抽日本不限航點機票

即日起至2/16止，下載新聞雲APP抽星宇航空日本不限航點機票，手刀參加！

這一道湯 讓身體暖呼呼

這一道湯 讓身體暖呼呼

「文里補習班」開課啦！做一道喝完全身發熱的「西湖牛肉羹」，讓整個冬天暖呼呼！

600萬翻新老屋大成功

600萬翻新老屋大成功

開箱老屋翻新，化身豪宅、全方位打造舒適高質感氛圍，細節滿滿！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面