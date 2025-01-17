北市女上理髮廳染髮竟遭性侵　老闆硬拗「只是按摩」下場慘了

▲北市一家理髮廳傳出女客人遭老闆強制性侵。（示意圖／取自免費圖庫pexels）

記者黃宥寧／台北報導

有夠扯！北市一名女子前往鄰近的理髮廳欲染髮，豈料卻遭陳姓老闆竟趁機對她起色念，違反其意願，以手指侵入其下體，性侵得逞。女子事後回家向家人傾訴此事，並由家人陪同報案。士林地檢署日前偵結，依強制性交罪將惡老闆提起公訴。

被害女子與陳姓老闆為鄰居關係，雙方已認識多年，平日偶有往來，關係和睦。2023年某日，女子想要染髮，便決定前往離家不遠、由陳姓老闆經營的理髮廳，認為熟識的老闆可以提供較為信任的服務。

女子當日如約到達理髮廳，原本只是一次普通的染髮服務，但未曾料想竟成為一場噩夢的開端。據檢警，染髮過程中，陳姓老闆表現出異常舉動，逐漸以按摩放鬆為由，靠近她，甚至在未經同意的情況下，趁其無法防備之際，以手指侵入女子下體，性侵得逞。

整個過程讓女子感到極度不適與恐懼，但礙於理髮廳的封閉空間和雙方多年認識的情誼，一時無法當場反抗或離開，只能在事後向家人傾訴整件事情的經過，女子家人得知後憤而陪同報案。

警詢、偵查時，陳男否認犯行，辯稱當日僅幫被害女子按摩，並無不法行為，並聲稱其在被害人家中承認的相關說詞，是因受到被害人家人逼迫。

然而，檢警根據被害女子及其家人的證述、對話截圖及錄音檔，認為事證明確，足以證明陳男違反被害女子意願進行性侵，決定依法提起公訴。

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