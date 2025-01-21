快訊／淫狼NONO第6度開庭　勇敢證人將揭電擊棒反擊險失身過程

記者黃宥寧／台北報導

藝人NONO（本名陳宣裕）因涉嫌3次強制性交、2次強制性交未遂及2次強制猥褻罪遭起訴，繼本月7日與證人「小紅老師」進行交互詰問後，法院加快審理進度，密集安排證人出庭作證。今（21日）上午9點30分為第6度開庭，曾指控NONO在片場尾隨並試圖強吻，並以電擊棒反擊成功脫困的化妝師將出庭作證，NONO也在上午9點10分抵達士林地院。

▲「B咖一哥」NONO第6度開庭。（圖／記者黃宥寧攝）

據悉該名女子指控，在片場拍攝間隙上廁所時，遭NONO尾隨進入，隨後被對方強吻、摸胸及大腿。事發時因驚嚇而短暫順從，但幸運的是，她隨身攜帶電擊棒，趁對方鬆懈之際反擊並成功逃脫。

她指出，當時因為害怕名聲受損與輿論壓力而選擇沉默，如今隨著越來越多受害者勇敢站出來，讓她決定挺身聲援小紅老師，為所有受害者與自己討回公道。

NONO被控利用其「B咖一哥」的知名度及工作機會，對多名女子進行不當行為，引起演藝圈譁然。隨著法院進行交互詰問，更多事實逐漸浮現。法院將在完成證詞與相關證據比對後，釐清真相，推進審理進程。

此外，針對2名被害人向高檢署提出再議，高檢署首度發回續查，北檢將2名被害人案件，移轉管轄到士檢，但士檢於去年11月初做出不起訴處分，被害人不服，再度向高檢署提出再議，而高檢署收案後也迅速分案處理，認為士檢偵查不完備，有清查之必要，因此再度撤銷不起訴處分，發回士檢續查。目前案件仍在偵查中。