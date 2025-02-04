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回嗆蔡正元爛咖！曹興誠自詡「快篩劑」：攻擊我和沈伯洋就是匪諜

▲▼前聯電董事長曹興誠。（圖／記者湯興漢攝）

▲前聯電董事長曹興誠。（圖／記者湯興漢攝）

記者閔文昱／綜合報導

大罷免潮來勢洶洶！前聯電董事長曹興誠昨（3日）也現身參與大罷免活動送件，卻被前立委蔡正元批評他過去曾違法赴中國投資半導體，甚至為處理中國投資糾紛登報呼籲支持一國兩制，「是什麼爛咖」。對此，曹興誠今（4日）也回嗆「蔡歪元」爛咖，並稱自己和民進黨立委沈伯洋現在可以作「快篩劑」，誰攻擊他們，「就證明他或她是匪諜。」

「警告蔡正元先生不可放肆！」曹興誠今天下午在臉書發文表示，現在在台灣，最敢於攻擊他的文化流氓就是蔡正元，而他和和傅崐萁一樣都是法院判定的罪犯，曾因利用中影股權交易機會，私吞阿波羅投資公司2.8億元資產，故意漏登會計項目，被判業務侵占罪及商業會計法相關罪名。

蔡正元先前提到，曹興誠曾在聯電結合市場派股東罷免張忠謀董事長職務，讓自己當董事長。對此，曹興誠則反駁，「蔡歪元」現在最喜歡抬出張忠謀來貶低他，但其實他在2020年12月15日就曾和張忠謀同時獲頒新竹科學園區40周年傑出成就貢獻獎，當時2人同台握手言歡的照片得到了廣泛報導。

▲前立委蔡正元。（圖／記者黃哲民攝）

▲前立委蔡正元。（圖／記者黃哲民攝）

曹興誠強調，自己是學禪的人，只看未來能為眾生做什麼，不喜歡談過去對國家社會的貢獻，但是蔡正元這種罪犯想貶損他為「爛咖」未免太自不量力，他一向主張「穿繡花鞋不踩臭狗屎」，也就是不要跟小人計較；但現在他是全台大罷免的志工，「為了不讓流氓中傷這個台灣公民的偉大運動，我只好在此讓大家了解，蔡歪元才是如假包換的『爛咖』。」

曹興誠還提到，蔡正元在今年1月2日的節目中公然鼓吹武力統一，這種言論就是在教唆殺人和叛國賣台，而他為了增強台灣的民防韌性，資助了沈伯洋的「黑熊學院」，提供防災避難訓練，因此攻擊他、沈伯洋和黑熊學院的人，基本上就是替中共來打擊台灣防禦韌性的人。

曹興誠說，他和沈伯洋現在都可以作「快篩劑」，誰攻擊他們，就證明對方是匪諜，「至於蔡歪元這種人就不用快篩了，他早就混身病毒，毫不遮掩、公開叛國了。」

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