喊話賴清德明天必須表態罷免態度　黃國昌嗆：要公開辯論自己奉陪

▲總統兼民進黨主席賴清德。（圖／民進黨提供）

記者郭運興／台北報導

全台大罷免如火如荼，立法院民進黨團總召柯建銘要求全黨超甲級動員，而總統兼民進黨主席賴清德僅表示，必須尊重公民團體自主性。對此，民眾黨代理黨主席黃國昌今（4日）喊話，希望賴清德在周三民進黨中常會，能清楚告訴社會，民進黨反對罷免進行政治鬥爭，如果賴清德主席認為自己說的有什麼不對，要公開辯論，自己隨時奉陪，看要公開討論什麼，討論大罷免賴清德敢嗎？

黃國昌接受廣播《嗆新聞》專訪談到「大罷免」，他表示，罷免當然是憲法裡賦予人民的直接民權，但基本上是代議政治的例外性手段，這個權力最主要是針對不適任的立法委員發動罷免，包括在競選政見未兌現、背棄過去承諾、表現荒腔走板等。

黃國昌表示，目前由民進黨所發動的大罷免，根本已經成為政黨鬥爭的工具，對於國會沒過半、賴清德選票只有40%，在這樣的結構下，沒辦法也不願意去接受這樣的結果，所以希望再一次重新選舉的機會，可以很清楚看出民進黨選輸不認輸，想在國會翻盤所使用的手段。

黃國昌說，大家可以冷靜想想，一開始設置罷免制度時，根本就不是讓人這樣玩的，其他民主國家也沒有這樣玩，自己語重心長的跟總統兼民進黨主席的賴清德公開喊話，希望政府多幫人民想一想，做些福國利民的事情，能夠回應人民生活上的需求。

黃國昌舉川普為例，他說不管喜不喜歡、贊不贊成川普政策，川普上任後雷厲風行，選前說要幹的事情，不是開玩笑的，上任到現在還不滿一個月，反觀台灣，賴政府從520到現在做得最有感的事情是什麼？只有一片空白。

接著，黃國昌直言，大家看到的是在立法院通過的法案，卓榮泰大概就是三招、覆議、憲法法庭，還有現在發動的大罷免，在過去這半年多的時間，已經掌握執政權，卻不好好施政做事，一天到晚在搞政治鬥爭，對於在野黨的監督抹紅抹黑，只要不認同執政黨的就是聽北京指揮、中共同路人。

黃國昌批評，什麼時候執政黨把台灣這個社會帶向了對立衝突，而且快要沒有人性的境界， 這跟賴清德總統過年談話要朝野合諧，有非常巨大的落差，說一套做一套，是人格分裂還是在玩兩面手法？



黃國昌喊話，現在是一個只有口號，沒有施政能力與具體作為的政府，受害的是人民，所以自己才會請賴清德以蒼生為念，清楚做出政治決斷，告訴台灣社會，民進黨反對用罷免制度進行政治鬥爭，民進黨也絕對不會支持大罷免創造對立與衝突，這件事需要賴清德以總統與執政黨主席的高度，清楚告訴台灣社會，民進黨不贊成且不會走回頭路。

黃國昌認為，柯建銘的發言就是柯建銘的發言，柯的超甲級甲動，那都是因為在立法院裡已經沒辦法像過去一樣呼風喚雨，最沒資格喊大罷免的就是柯建銘，回顧過去兩個會期柯的表現，憑什麼柯建銘可以不來開會，還要民進黨立委偷偷幫柯建銘按燈，這是一個適任的立委該做得事嗎？恐怕柯就是立法院最不適任的立委之一，結果最不適任的出來喊大罷免，這是什麼荒謬的場景？

黃國昌強調，該說的話，自己都已經說完了，現在靜靜等候賴清德總統的回應，這個時間不會長，明天禮拜三民進黨中常會，希望賴清德能有清楚的態度，如果繼續拿公民團體當罷免的擋箭牌，講這種企圖騙三歲小孩的話，民眾黨不會被這種話術欺騙。

最後，黃國昌提到，有人說要他能跟賴清德總統共商國是，但自己要求公開對談，不會接受跟民進黨私下搞來搞去，他不跟民進黨玩這套，因為民進黨沒有讓人信任的基礎，有什麼話就公開講，如果賴清德主席認為自己說的有什麼不對，要公開辯論，自己隨時奉陪，辯論如果太激烈，看賴清德要公開討論什麼，討論大罷免賴清德敢嗎？

▼民眾黨代理黨主席黃國昌。（圖／記者林敬旻攝）