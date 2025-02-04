黃國昌要和賴清德辯論大罷免　吳思瑤轟：自抬身價又找錯對象

記者皮心瑀／台北報導

大罷免時代來臨，民眾黨團總召黃國昌4日於廣播節目上表示反對執政黨撕裂社會，盼身兼民進黨主席的總統賴清德懸崖勒馬，並拋出辯論大罷免。對此，民進黨團幹事長吳思瑤表示，黃國昌是在自抬身價，且要辯論也找錯對象，現在以政黨之姿主導罷免的是國民黨。

▲民進黨立委吳思瑤。（圖／ETtoday資料照）

黃國昌於《POP撞新聞》表示，希望賴清德明天在民進黨中常會能表態禁止黨公職參與大罷免。如果綠營依舊要發動大罷免，他會列出真正的不適任名單，下鄉直接跟選民對話，不會只是在台北喊喊。

吳思瑤說，黃國昌永遠是黃國昌，喜歡自抬身價，不放棄可以劍指、威嚇賴清德的機會，對於罷免要辯論這個說法，其實做實黃國昌只是把罷免這樣民意的展現當成墊高自己政治權位工具，不論大小事都點名總統，用賴清德墊高自己蹭聲量。

吳思瑤指出，黃國昌不要劃錯重點、找錯對象，賴清德清楚說明罷免這是民意主導，民進黨沒有也不會針對各地罷免插手，讓民意先行，人民就是國家主人，黃國昌卻惡意連結說賴清德指示。

吳思瑤認為，要針對罷免議題談不正當罷免行徑，應當去找朱立倫，現在以政黨之姿指名罷免綠委的是國民黨，3日第一階段達標的連署案件都是公民團體認為不適任的，擇定對象跟發動都是公民團體，而國民黨才是不折不扣用政黨指定誰罷免，「包括我本人 」，黃國昌不樂見，應該要去跟朱立倫對話，在藍白合基礎上說服朱立倫，國民黨不要亂發動惡罷。