　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

深藍選區一階也達標！罷團將再聯合遞件　估最終10人罷免可成案

▲▼ 罷免團體送件。（圖／記者湯興漢攝）

▲ 罷免團體送件。（圖／記者湯興漢攝）

記者皮心瑀／台北報導

大罷免時代號角響起，已有19個罷免團體第一階段達標，3日已至中選會送出提議書。據了解，下一批有超過10個罷免團體將聯合至中選會遞件，其中還包括深藍選區。知情人士指出，罷免遍地開花，評估會成案的應有8到10個，而最終會有3到6人被罷免離開立法院。

目前中選會共收到20案，其中19案為立委罷免案，1案為市縣長罷免案，包括花蓮「微光花蓮·拔傅行動（傅崐萁）」、台東「台東挫賓行動（黃建賓）」、雲林「拔釘工人–雲林開工（丁學忠）」、台中的「解顏、廢翔、斷健、敲鑼（顏寬恒、廖偉翔、黃健豪、羅廷瑋）」、南投的「去游除垢（游顥）」、新竹的「風城安心上路、罷鈐（高虹安、鄭正鈐）」、桃園的「光復桃園、六區全罷（牛煦庭、涂權吉、魯明哲、萬美玲、呂玉玲、邱若華）」。另外，雙北的部分，有港湖「港湖除銹（李彥秀）」、中山北松山「山除薇害（王鴻薇）」、板橋「大刪元（葉元之）」、南投「all罷馬（馬文君）」。

▲▼19名藍委罷免第一階段連署達標送件。（圖／記者郭運興製表）

▲19名藍委罷免第一階段連署達標送件。（圖／記者郭運興製表，點圖放大）

面對民意怒火，藍白紛紛跳出稱是政治鬥爭，不過，有罷團人士認為，這是一場「期中選舉」，台灣的憲政體制缺乏期中檢驗的機制，無論是在行政部門或立法部門皆然。過去一年來，國會爭議不斷，許多僵局無法透過民意來化解，因此更需要人民的決定來引導國家未來的方向，且民調也顯示，台灣民眾對國會的表現普遍感到不滿，因此所謂的「大罷免」其實是讓民意得以發聲，透過這場期中考驗，為各政黨的表現評分。

據了解，除了中選會已經收到的20件罷免案，接下來有逾10案也達到第一階段門檻，造冊作業結束後將共同遞件，其中包括深藍選區。知情人士指出，這對藍營來講可說是「傷到筋骨」。

該人士認為，如今各地罷免團體陸續第一階段達標，接下來還有第二階段，能夠順利成案的應會有8到10個，經過投票，將有3到6人會被拉下，遭到罷免。目前有鎖定幾個重點對象，包括選區結構，或是經營地方根基不深、有一定仇恨值的立委。

依據選罷法，公職人員就任滿一年後就可被提出罷免案，罷免案以被罷免人原選舉區選舉人為提議人，提議人人數應為原選舉區選舉人總數百分之一以上即可過關。第二階段則為連署，連署人人數應為原選舉區選舉人總數百分之十以上，若通過則罷免案成立，進行投票，有效同意票數多於不同意票數，且同意票數達原選舉區選舉人總數四分之一以上就通過。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
S媽傳今天回台「小S經紀人發聲」！
精舍命案「現場13人到齊」！　外籍信徒作證
獨／台鐵票價平均漲幅擬「下修至26.8%」　北高自強號975
連2年同1人抽中汽車！檢分案查黑幕　鄉長：事情就是那麼神奇
派出所長「1男擁3女」！秒遭記過拔官

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞 快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

砍預算疫苗打不到？　國民黨團嗆：今年打的流感疫苗是去年買的

預言國民黨將被黃國昌敲骨吸髓　她點出大罷免唯一自救法

柯建銘放話9月拔官韓國瑜！　賴士葆：想當立法院長想瘋了

邱垂正逛台北國際書展　去了香港攤位、簡體館

深藍選區一階也達標！罷團將再聯合遞件　估最終10人罷免可成案

基隆去年罷市長今年罷立委　朱立倫批民進黨「真的是沒完沒了」

綠側翼竟稱「大S死訊是擋罷免陰謀」　賴士葆：人性變成如此醜陋

轟綠營側翼冷血消費大S死訊　他嘆：人一綠心中只剩仇恨

中國持續施壓！南非要台灣代表處遷出首都　美參議員也看不下去

賴清德書展狂買書！8本特色書單曝　包括BL辦公室戀情知名漫畫

白衣男翻越鬣狗柵欄　正義哥隔空喝斥「下來！講幾次！」獲掌聲

【一日監工仔】阿金趴水溝邊「看師傅修水管」專注模樣超萌

大S敢愛敢恨！5情史2婚姻皆轟動　為生子「一度斷氣」靠女兒救回

大S驟逝..汪小菲急奔來台　90度鞠躬：求你們多說她好話

小S感性告白大S：最愛的人是妳　我來保護妳！永遠的姊妹情深

【泰格與雪兒】自以為是的老鳥

黑狗狂吠 #天公爐 挖出骸骨！ 專家曝：埋骨者將遭天譴 #北斗 #天后宮 #東螺媽

妻子大S猝逝…具俊曄悲痛「我不好」　S媽喊話完成女兒遺願：希望大家體諒

汪小菲哀傷趕回台北　返家後再度90度鞠躬

大S春節猝逝！享年48歲　 小S悲慟證實：流感併發肺炎

砍預算疫苗打不到？　國民黨團嗆：今年打的流感疫苗是去年買的

預言國民黨將被黃國昌敲骨吸髓　她點出大罷免唯一自救法

柯建銘放話9月拔官韓國瑜！　賴士葆：想當立法院長想瘋了

邱垂正逛台北國際書展　去了香港攤位、簡體館

深藍選區一階也達標！罷團將再聯合遞件　估最終10人罷免可成案

基隆去年罷市長今年罷立委　朱立倫批民進黨「真的是沒完沒了」

綠側翼竟稱「大S死訊是擋罷免陰謀」　賴士葆：人性變成如此醜陋

轟綠營側翼冷血消費大S死訊　他嘆：人一綠心中只剩仇恨

中國持續施壓！南非要台灣代表處遷出首都　美參議員也看不下去

賴清德書展狂買書！8本特色書單曝　包括BL辦公室戀情知名漫畫

汪小菲崩潰喊想大S「死的應該是我」　律師李怡貞傻眼：別再耍猴戲

S媽傳今天回台「小S經紀人發聲」！　揭大S治喪最新情況

守護飲用水安全！　台東縣抽驗結果均符合標準

還有3千劑！　台東縣衛生局籲民眾踴躍接種流感疫苗

全家打疫苗仍中標！台人赴日旅遊染流感　看診+診斷書就噴1.5萬

還有機會！高雄剩3千劑流感疫苗「明早就用完」　診所少量庫存

寄書可享優惠拿好禮　愛書人逛台北國際書展放心「購」

福建溫情喊話滯留境外涉騙公民　公開信：再窮不能沒志氣

精舍命案「現場13人到齊」！外籍信徒奉命「協助清理」當證人

手刀下載「遊桃園APP」　免費領取2025台灣燈會「寶可夢小提燈」送完為止

汪小菲哀傷趕回台北　返家後再度90度鞠躬

政治熱門新聞

柯文哲「16張碎紙」曝　拼出串供鐵證

台商嗆賴清德稱呼「主席」不稱總統　兩岸官員：不信沒有政治目的

486先生願大S投胎中國！律師林智群也搖頭

誰帶頭打民眾黨最凶？　黃珊珊私訊柯文哲揭真相

藍青年發動罷免王世堅！　國民黨主委緊急喊卡

大S在台灣有機會救活？　趙少康曝自身經驗：台灣醫療真的很方便

大罷免深藍選區爆棚　「補選名單」流傳

大罷免！　逾30立委陷保位戰

京華城案密集審33次　停押柯文哲時間點曝光

遭爆美、中買破億豪宅　李彥秀：為旅遊散心而買

李彥秀稱海外破億房產為散心　遭爆豪宅申請「自住免稅」：別再說謊

幕後／罷免壓力大　藍委向傅崐萁請命求慎言

青鳥稱大S猝逝轉移罷免焦點　藍轟毫無人性

486願大S投胎中國說惹議　王鴻薇也爆氣

更多熱門

相關新聞

批民進黨惡意罷免行動　朱立倫：沒完沒了

批民進黨惡意罷免行動　朱立倫：沒完沒了

國民黨主席朱立倫今（4日）到基隆市黨部主持新春團拜活動，針對基隆市接連出現的罷免行動表達強烈不滿。朱立倫表示，基隆去年才經歷罷免市長謝國樑的投票，今年又有人發起罷免立委林沛祥的連署，他批評民進黨「真的是沒完沒了」，「不是當家執政，而是用當家鬧事，爭取政治利益。」

綠側翼竟稱「大S死訊是擋罷免陰謀」　賴士葆：人性變成如此醜陋

綠側翼竟稱「大S死訊是擋罷免陰謀」　賴士葆：人性變成如此醜陋

轟綠營側翼冷血消費大S死訊　他嘆：人一綠心中只剩仇恨

轟綠營側翼冷血消費大S死訊　他嘆：人一綠心中只剩仇恨

幼兒園狼師毛畯珅性侵6童　監院糾正北市：未依法調查釀七大斷點

幼兒園狼師毛畯珅性侵6童　監院糾正北市：未依法調查釀七大斷點

民眾黨對罷免一定反制　黃國昌點名2綠委：會告訴社會誰才不適任

民眾黨對罷免一定反制　黃國昌點名2綠委：會告訴社會誰才不適任

關鍵字：

大罷免民進黨國民黨立法院中選會

讀者迴響

熱門新聞

大S臨終約定「小S哭著做到了」！早交代遺言

醫宣布大S急救無效「小S當場哭到癱軟」！

葛萊美紅毯／肯爺老婆脫光三點全露

爆大S病逝「詳盡過程瘋傳」　旅行團被炎上！

大S驟逝！醫嘆：四次就醫卻反覆要她回家

汪小菲崩潰喊大S：老婆我好想你！網看傻了

具俊曄慟放手大S「哭到全場心碎」！ 落淚深情吻別

大S「為膚白服抗凝血劑」　家屬原本想運遺體返台

大S羽化成仙「小S具俊曄抱骨灰回台」時間曝光！

大S遭黑范夫妻傳染？網列時序質疑：得流感還聚餐

具俊曄深夜回覆了！崩潰哭喊「熙媛⋯」　隊友妻不捨：盡情大哭吧

中國未獲寬限期　美國課徵10%新關稅生效

大S病逝「日規定遺體3天內火化」！2航空骨灰可登機

大S驟逝！2小孩監護權「自動歸汪小菲」

快訊／小S告假《不熙娣》！通話內容曝光

更多

最夯影音

更多

白衣男翻越鬣狗柵欄　正義哥隔空喝斥「下來！講幾次！」獲掌聲

【一日監工仔】阿金趴水溝邊「看師傅修水管」專注模樣超萌

大S敢愛敢恨！5情史2婚姻皆轟動　為生子「一度斷氣」靠女兒救回

大S驟逝..汪小菲急奔來台　90度鞠躬：求你們多說她好話

小S感性告白大S：最愛的人是妳　我來保護妳！永遠的姊妹情深

熱門快報

爽抽日本不限航點機票

爽抽日本不限航點機票

即日起至2/16止，下載新聞雲APP抽星宇航空日本不限航點機票，手刀參加！

八德核心建案【合雄大境】

八德核心建案【合雄大境】

三心六線啟動！名師推薦，交通教育醫療一次到位！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面