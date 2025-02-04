深藍選區一階也達標！罷團將再聯合遞件　估最終10人罷免可成案

▲ 罷免團體送件。（圖／記者湯興漢攝）

記者皮心瑀／台北報導

大罷免時代號角響起，已有19個罷免團體第一階段達標，3日已至中選會送出提議書。據了解，下一批有超過10個罷免團體將聯合至中選會遞件，其中還包括深藍選區。知情人士指出，罷免遍地開花，評估會成案的應有8到10個，而最終會有3到6人被罷免離開立法院。

目前中選會共收到20案，其中19案為立委罷免案，1案為市縣長罷免案，包括花蓮「微光花蓮·拔傅行動（傅崐萁）」、台東「台東挫賓行動（黃建賓）」、雲林「拔釘工人–雲林開工（丁學忠）」、台中的「解顏、廢翔、斷健、敲鑼（顏寬恒、廖偉翔、黃健豪、羅廷瑋）」、南投的「去游除垢（游顥）」、新竹的「風城安心上路、罷鈐（高虹安、鄭正鈐）」、桃園的「光復桃園、六區全罷（牛煦庭、涂權吉、魯明哲、萬美玲、呂玉玲、邱若華）」。另外，雙北的部分，有港湖「港湖除銹（李彥秀）」、中山北松山「山除薇害（王鴻薇）」、板橋「大刪元（葉元之）」、南投「all罷馬（馬文君）」。

▲19名藍委罷免第一階段連署達標送件。（圖／記者郭運興製表，點圖放大）

面對民意怒火，藍白紛紛跳出稱是政治鬥爭，不過，有罷團人士認為，這是一場「期中選舉」，台灣的憲政體制缺乏期中檢驗的機制，無論是在行政部門或立法部門皆然。過去一年來，國會爭議不斷，許多僵局無法透過民意來化解，因此更需要人民的決定來引導國家未來的方向，且民調也顯示，台灣民眾對國會的表現普遍感到不滿，因此所謂的「大罷免」其實是讓民意得以發聲，透過這場期中考驗，為各政黨的表現評分。

據了解，除了中選會已經收到的20件罷免案，接下來有逾10案也達到第一階段門檻，造冊作業結束後將共同遞件，其中包括深藍選區。知情人士指出，這對藍營來講可說是「傷到筋骨」。

該人士認為，如今各地罷免團體陸續第一階段達標，接下來還有第二階段，能夠順利成案的應會有8到10個，經過投票，將有3到6人會被拉下，遭到罷免。目前有鎖定幾個重點對象，包括選區結構，或是經營地方根基不深、有一定仇恨值的立委。

依據選罷法，公職人員就任滿一年後就可被提出罷免案，罷免案以被罷免人原選舉區選舉人為提議人，提議人人數應為原選舉區選舉人總數百分之一以上即可過關。第二階段則為連署，連署人人數應為原選舉區選舉人總數百分之十以上，若通過則罷免案成立，進行投票，有效同意票數多於不同意票數，且同意票數達原選舉區選舉人總數四分之一以上就通過。