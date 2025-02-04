大S病逝成刪預算政治議題　蘇清泉轟：突破道德底限

▲立委蘇清泉發言。（圖／記者林敬旻攝）



記者崔至雲／台北報導

藝人大S徐熙媛因流感併發肺炎驟逝，得年48，原本此事與政治無關，但事後有綠營人士在網路上表示，因藍白刪減衛福部媒宣預算所以造成防疫宣傳不易。對此，國民黨立委蘇清泉砲轟，「拿人血饅頭狂吃這種事，實在突破人們的道德底限」。

蘇清泉指出，凍結預算是民代問政的手段之一，目的是要讓執政者受到民意的監督。猶記得在新冠疫情期間，政府忽略刻意抵制不讓國內團體捐贈疫苗，讓大家打不到BNT，那正是完全執政的民進黨不受在野監督下所犯的錯誤。

其次，蘇清泉也說，114年度總預算中，衛福部的「媒宣預算」從113年度4307萬元大增為8401萬元，爆增近一倍，在野黨立委要求管控預算也是有所本，否則面對如此爆增的預算卻不聞不問，豈不失職？

蘇清泉說，再說到去（113）年疫苗採購預算，原本編約50億元，但去年只買了約5億元疫苗，執行率僅10%，衛福部自承疫情趨緩，還動手銷毀各類新冠疫苗1236萬劑，立委凍結5%預算，要求疾管署檢討說明預算執行率過低的問題，這也是職責所在。

蘇清泉表示，衛福部乃至於整個行政院，過去因為完全執政，預算浮編情況嚴重，執行不力也沒人可管，但民意對民進黨不滿，改投在野黨要加強監督，他領受這項任務，以民意為本，執行立委職責，勇往直前，必不負人民所託。