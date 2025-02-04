民眾黨對罷免一定反制　黃國昌點名2綠委：會告訴社會誰才不適任

▲民眾黨代理黨主席黃國昌。（圖／記者黃克翔攝）

記者郭運興／台北報導

大罷免潮到來，民眾黨代理黨主席黃國昌多次喊話賴清德懸崖勒馬，否則民眾黨將有相對應的政治作為。黃國昌今（4日）再度喊話，如果賴清德執意為之，民眾黨不會像沙包挨打，一定會有反制作為，什麼反制作為？他會清楚告訴社會，哪些是真正不適任的立委。他也點名綠委許智傑、鍾佳濱兩人，直言這些在南部舒適圈的立委，才是該好好檢討是不是該被罷免的人。

黃國昌於節目《嗆新聞》表示，從頭到尾大罷免就是民進黨在搞的，立法院總召柯建銘喊出超甲級甲動，要求所有黨籍立委提供連署服務，這不是民進黨發動的，又會是誰發動的？所以不要想用兩面手法欺騙台灣社會。

黃國昌表示，如果賴清德依舊執意為之，決定要這樣做，民眾黨不會像沙包一樣靜靜站在那邊給你打，一定會有反制作為，什麼叫反制作為？到時會清楚告訴台灣社會，哪些是真正不適任的立委。

黃國昌指出，如果今天要討論誰是不適任立委，就該搬到檯面上來講，例如在議場一再攻擊女性立委、在司法法制委員會荒腔走板的鍾佳濱，自己會用最具體的方式，讓屏東鄉親知道誰是不適任立委，這只是其中一個例子。另外，處理國會三法時，民進黨號召一堆民眾在外面抗議，結果許智傑不開會，跑去找新潮流大老吳乃仁吃香喝辣，立法委員不在立法院開會，該表決不表決，這不是不適任立委？更離譜的是被揭發，竟跑去台北地檢署提告，結果後面照片一出來，才發現許智傑做了這麼難看的事，還敢去誣告別人，這不是不適任立委？

黃國昌直言，賴清德說尊重公民團體自己沒意見，但民進黨的柯建銘總召卻下令超甲級甲動，還有剛剛點名的那些南部舒適圈的立委，才是該好好檢討是不是該被罷免的人，民進黨以為只要喊抗中保台、中共同路人，選票就會進來，但選民沒有那麼笨，如果這招可以得逞，基隆怎麼罷不了？

最後，黃國昌強調，台灣民眾黨的立場不希望國家走向罷免這條路，再三呼籲賴清德懸崖勒馬，但是如果民進黨決定要把國家推向這樣的境界，民眾黨做為在野黨一定會有相應的政治作為。

▼民進黨立委鍾佳濱跳上主席台抱住國民黨立委陳菁徽跌落地面。（圖／記者李毓康攝）

▼國民黨議員張斯綱公布照片，稱許智傑密會吳乃仁。（圖／翻攝自張斯綱臉書）