基隆去年罷市長今年罷立委　朱立倫批民進黨「真的是沒完沒了」

▲朱立倫團拜強調基隆團結：不容民進黨再度破壞市政。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

記者郭世賢／基隆報導

國民黨主席朱立倫今（4日）到基隆市黨部主持新春團拜活動，針對基隆市接連出現的罷免行動表達強烈不滿。朱立倫表示，基隆去年才經歷罷免市長謝國樑的投票，今年又有人發起罷免立委林沛祥的連署，他批評民進黨「真的是沒完沒了」，「不是當家執政，而是用當家鬧事，爭取政治利益。」

朱立倫在進場前接受媒體訪問時表示，他對民進黨一再發動罷免感到非常遺憾。他指出，「去年在基隆搞惡罷，把基隆搞得天翻地覆，但基隆民眾用智慧、用選票遏止惡罷。現在又開始搞罷免，真的是沒完沒了。」他質疑民進黨的行為，「民進黨到底是要害基隆，還是要傷害台灣的民主？」

朱立倫呼籲基隆市民繼續用智慧和選票支持林沛祥，強調基隆需要的是安定和諧，而非政治鬥爭。在團拜會場致詞時，朱立倫肯定市長謝國樑的領導，表示基隆市政在謝的帶領下蒸蒸日上，充滿發展願景。他相信在謝國樑的帶領下，基隆在金蛇年會更加平安，市民的生活也會更加快樂。

朱立倫強調，國民黨是一個大家庭，基隆市黨部團結一致，市民也充滿智慧。他回顧去年基隆市民成功抵抗惡意罷免的經歷，指出這場勝利讓全國看到了基隆市民的力量，用智慧戰勝民進黨惡質的操作，讓基隆恢復平靜，讓市民能夠安居樂業。他對民進黨再度發動罷免行動表示震驚，「連林沛祥都不放過，真是難以置信。」

▲朱立倫批民進黨再搞罷免，基隆市民用智慧守護民主。



朱立倫特別點名民進黨立法院黨團總召柯建銘，指出柯曾表示民進黨在2024年1月13日立委選舉結束當天，就決定在2025年2月1日發動大規模罷免。朱立倫痛批：「大家看看，竟有這樣的政黨，選輸了之後，隔年立刻發動大罷免，不分是非，就是為了取得多數或執政優勢，怎麼會有這樣的政黨？」

朱立倫進一步指出，民眾已經給予民進黨執政機會，但民進黨卻不好好做事，無法讓人民安居樂業。「民進黨去年已經鬧了基隆大半年，現在又要來鬧，大家覺得過不過分？真的是當家鬧事，不知道什麼叫做以民為本，什麼叫做蒼生為念，真的只為政治，不為民生。」

面對可能再次出現的罷免行動，朱立倫呼籲基隆市民團結在謝國樑的領導下，為基隆市政努力發展。他強調，林沛祥在國會中能夠代表基隆爭取地方預算與建設，並有效監督政府，防止浪費公帑和貪腐舞弊，「這樣才是好的立委。」

朱立倫表示，他對基隆充滿信心，尤其基隆有將軍主委吳國勝和所有幹部的團結支持。「今天國民黨沒有黨產，有的是團結的心。過去有一些紛擾，但現在大家都知道，只有團結，只有團隊一起努力，基隆才能迎接挑戰。」

朱立倫強調，基隆這一次反罷選戰就是要靠團結，大家放下個人立場，為基隆、為團隊共同奮鬥。「基隆要再一次團結迎接金蛇年，展現基隆的力量。」