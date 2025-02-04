綠側翼竟稱「大S死訊是擋罷免陰謀」　賴士葆：人性變成如此醜陋

▲大S徐熙媛過世。（圖／資料照／記者李毓康攝）

記者郭運興／台北報導

藝人大S徐熙媛春節期間於日本旅遊時，因流感併發肺炎過世，享年48歲，未料卻傳出綠營側翼聲稱「大S死訊是藍白阻擋罷免的陰謀」。對此，國民黨立委賴士葆今（3日）表示，這樣的栽贓對大S與家屬情何以堪，可謂二度傷害，在綠營人士心中念茲在茲想的就是推動大罷免，好奪回政權，其餘都不值一提、不值一顧，為了大罷免，人性竟變成如此醜陋與血腥 。

賴士葆表示，大S赴日旅遊，因為流感驟逝的消息，在昨天新春開工第一日傳出，震驚的不只華人世界和亞洲各國，包括英美的主流媒體，美國CNN、USA Today、英國BBC等都報導相關消息，大S的死訊在「微博」更有超過15億的瀏覽次數，大家都同聲哀悼這位巨星的殞落。

賴士葆表示，每個與她有互動的演藝人員紛紛緬懷過往相處的點滴，表達不捨與哀慟，生命的無常與脆弱更是提醒大家要珍惜活在當下，很多台灣的民眾更是急著去施打流感疫苗。

賴士葆提到，大S在演藝圈多年影視歌及主持界留下不少作品，她的「流星花園」更是膾炙人口的作品，2001年，當時台灣的影視與音樂在流行文化圈佔有引領風潮的地位，「流星花園」這個承載很多人年輕記憶的作品曾在16個國家播放，那是一段美好的記憶。

接著，賴士葆指出，懷著悲痛哀傷心情辦理喪事的大S家屬，無論如何絕對想不到大S傳出死訊的時刻，會跟大罷免團體送出連署書到中選會在同一天，罷免新聞無法聚焦被蓋過，竟然就被綠營網軍側翼散播「大S死訊是藍白擋罷免的陰謀」，這樣的栽贓對大S與家屬情何以堪，可謂二度傷害。

最後，賴士葆強調，不管國際間DeepSeek與AI打得如何慘烈，或者大S驟逝的重磅消息全台為之哀慟之餘，但在綠營人士心中念茲在茲想的就是推動大罷免，好奪回政權，其餘都不值一提、不值一顧，如此冷漠、冷血的心胸毫無人性，全台推動大罷免潮鼓動的就是渲染、堆疊、擴大仇恨值，曾經台灣最美的風景是人，如今為了大罷免，人性竟變成如此醜陋與血腥 。

▼粉專政客爽爆料綠營側翼消費大S死訊。（圖／翻攝自Facebook／政客爽）