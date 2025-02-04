轟綠營側翼冷血消費大S死訊　他嘆：人一綠心中只剩仇恨

▲趙少康指出大S過往公益善行。（圖／翻攝自Facebook／趙少康）

記者郭運興／台北報導

藝人大S徐熙媛春節期間於日本旅遊，因流感併發肺炎過世，享年48歲，網紅「486先生」卻諷刺「願大S務必投胎到中國，永遠都當中國人」、綠營側翼也稱「這是為轉移全台大罷免的目光」。對此，前中廣董事長趙少康今（4日）分享了大S過去捐助偏鄉救護車的義舉，他直言，這些批評大S的人，難道人一綠，心中就只剩仇恨？為了政治目的，可以冷血至此？真是台灣的悲哀。

趙少康表示，大S的死訊在昨天獲得證實，實在讓人震驚，久久不敢置信，除了對她過世感到可惜，更感嘆人生無常，黃泉路上無老少，每個人都要各自珍重，還要對身邊的人更加珍惜，不要留下遺憾。

趙少康指出，實在沒想到，這樣令人感傷的事，也能被綠營側翼做政治聯想，扯上抗中保台？民進黨支持者各種缺德的評論跟詛咒出籠，什麼「台灣少了一個堂堂正正的中國人」「願她投胎到中國」「轉移全台大罷免的目光」「現世報」「日本醫院可能跟中共串通阻擋罷免」。

趙少康批評，難道只要人一綠，心中就只剩下仇恨，連一點人性都不見了？為了政治目的，可以冷血至此？真是台灣的悲哀。

趙少康提到，大S驟逝，引發全球媒體大篇幅報導，她在演藝界的成就不容抹滅，更長期低調做慈善，也被門諾披露，用「感念人美心美的徐熙媛小姐（大S）低調關注花蓮偏鄉公益」為標題撰文，感謝大S在新冠肺炎疫情爆發時，發起捐助偏鄉救護車行動，門諾將醫療專車命名為「大小S號」，到現在還奔馳在花蓮遠地的各個角落。

趙少康說，大S的經紀人過去也曾經透露，大S長期用經紀人名義捐款，用在防止動物虐待，是心地柔軟善良的藝人，所以只抗中無法保台，只用嘴也不能愛台灣！

最後，趙少康提醒大家，現在還在流感的流行期，到人多的地方要戴上口罩、多洗手，少用手觸摸口鼻，有感冒的人不要出門，祝福平安健康。

▼486先生臉書發文。（圖／翻攝自Facebook／486先生）

▼粉專政客爽爆料綠營側翼消費大S死訊。（圖／翻攝自Facebook／政客爽）