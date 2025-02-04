賴清德迎戰台灣人健康第一殺手　拚2030癌症死亡率降3分之1

▲總統賴清德出席「2025世界癌症日」記者會。（圖／總統府提供）



記者陶本和／台北報導

總統賴清德4日出席「2025世界癌症日」記者會時表示，政府積極擴大癌症篩檢項目及對象，聚焦基因檢測與精準醫療的發展，並成立「癌症新藥基金」，期盼藉由預防、篩檢、治療及後續復健，提供癌友更好的幫助，2030年達成癌症標準化死亡率降低三分之一之目標。

賴清德表示，癌症已經40年以上都是國人十大死因之首，每年約有5萬多人因癌症不幸離世，是台灣健康的第一殺手。不僅台灣如此，許多國家健康的最大殺手也都是癌症，美國在歐巴馬總統及拜登總統任內都曾提出國家級的癌症防治計畫。

賴清德提到，2003年他擔任立法委員時，是社會福利及衛生環境委員會一員，長期接觸衛生福利部國民健康署所提供的相關健康數據。他認為，政府應該採取行動防治癌症，保護民眾健康，因此推動《癌症防治法》，而在2005年首度推動的「國家癌症防治計畫」至今已邁入第五期。

賴清德說，他上任後，在總統府成立「健康台灣推動委員會」，針對癌症提出對策，並設立目標，希望在2030年達成癌症標準化死亡率降低三分之一。他要與醫界人士共同勉勵，期盼大家全力以赴，相信只要團結，用對方法，一定有機會達成目標。

賴清德指出，政府也將建立「健康憲章」，確保國家重大建設不能影響國民健康，針對癌症危險因子積極解決，預防重於治療，為國人建造一個更安全的生活環境。

針對癌症防治具體作法，賴清德指出，第一，今年政府增加40億元公務預算，讓癌症篩檢預算達到60億元以上，擴大篩檢項目及對象，早期發現、早期治療以確保民眾健康。但很可惜今年預算審查，將癌症篩檢行政費用刪了一成、凍結三成，此節應再與在野黨持續溝通，因為癌症防治、保護國人的健康不應分朝野、黨派。

賴清德進一步指出，第二，我們聚焦基因檢測與精準醫療的發展，目前「次世代基因序檢測」已納入健保給付，讓癌友能獲得更精準且個人化的治療策略。第三，成立「癌症新藥基金」，今年將由公務預算挹注50億元，未來也可視使用情形逐步達百億規模目標，以降低病友經濟負擔。

賴清德期盼，藉由預防、篩檢、治療以及後續復健，提供癌友更好的幫助；也感謝社會各界對於癌友家庭的溫暖支持，讓他們可以看到希望，讓我們一起努力，達成共同目標。

▼總統賴清德出席「2025世界癌症日」記者會。（圖／總統府提供）

