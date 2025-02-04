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「中國製造2025」收官年（下）　「中國標準2035」戰略接班上路

▲▼習近平發表2025年新年賀詞。（圖／翻攝自央視）

▲中共中央總書記習近平提出「新質生產力」邁向「中國標準2035」。（圖／翻攝自央視）

文／香港01

10年回望，「中國製造2025」不再是紙面上的宏大計劃，不得不說，當年突然間全國不再提及「中國製造2025」反映了一種更廣泛的政治策略。首先避免了爭議，避免進一步的國際擔憂和保護主義反應。同時，這種沉默凸顯了中國的戰略實用主義，在實現長期經濟目標的同時調整其方法。不得不說，中央高層的做事風格充分展示了東方文化的含蓄。這種含蓄表現出了兩個特點「保險，保守」。

2015年的「中國製造2025」高調面世，而後就立刻緘默。而後的這10年這個詞幾乎消失了。曾經在很長一段時間，讓國人都覺得憋屈，甚至窩囊。因為要忍、得讓。但如今看，雖然這幾年國際風雲突變，遭遇了百年的格局裂變，中國的國際地位、綜合實力有了很大的提升。但站在國家的高度，在頂級高科技的較量中，保守低調一點，是完全正確的。

▲ 中國國務院計畫創建「中國製造2025」國家級示範區以發展出更具創新與競爭力的製造業 。（圖／翻攝自中國政府網）

▲中國製造2025 。（圖／翻攝自中國政府網）

不得不說，如今「中國製造2025」計劃已取得了令人矚目的階段性成果，中國科技崛起已形成「三螺旋」應，「政府引導＋市場驅動＋工程師紅利的組合」，正在改寫「西方研發-中國製造」的傳統分工。正如德國《明鏡》周刊所言，「這不是簡單的產業競爭，而是文明級的技術範式轉移。」

確實，作為「中國製造2025」計劃的堅持和推進的直接結果，中國社會發生了深刻的變化。中國消費者購買的電動汽車數量現已超過化石燃料汽車，最受歡迎的是BYD、小米等本土品牌；中國製造的C919客機已經開始服務於一些最繁忙的航線；5G技術的廣泛採用使鐵路乘客即使在通過隧道時也能享受高速網路；擁有比其他任何國家都多的智能工廠和自動化碼頭；採用國產晶片和操作系統的手機、電腦等市場規模正在擴大；中國造船產能已超過美國200多倍等……。

▲▼ 華為5G示意圖。（圖／路透）

▲華為5G。（圖／路透）

而這還僅僅是個開始。中共其實不僅有「中國製造2025」，還有「中國標準2035」 。 如果「中國製造2025」 是在提升中國的製造能力，那麼「中國標準2035」 則是要讓中國在國際技術標準制定方面擁有話語權。

「中國製造2025」 側重於提升中國的製造能力和技術自給自足，而「中國標準2035」 則是試圖通過制定全球技術標準來利用這些成就。這一步一步都將對貿易、技術和國際關係產生深遠的影響。2023年，習近平又在此基礎上提出了「新質生產力」。

▲▼中國晶片、中國芯片、半導體。（圖／路透）

▲大陸持續加速晶片（芯片）及半導體產業的發展。（圖／路透）

「中國製造2025」是中國工業崛起的催化劑，到「中國標準2035」，表明了一種更為複雜和雄心勃勃的戰略，新的關注點轉向建立全球技術標準，這標誌着戰略重點的轉變，不僅僅是製造產品，還包括定義產品在全球範圍內的製造和使用方式。再到「新質生產力」的提出，則是進一步技術的革命性突破、生產要素的創新性配置、產業深度轉型升級而催生的先進生產力質態。所謂「高質量發展」，也不再停留在器物層面，更以此撬動勞動者、勞動資料、勞動對象的優化。

當然，未來中國製造業繼續突破將面臨更大的難度。必須看到，西方在技術和市場上對中國製造的打壓力度更大了。西方面對來自中國的高質量、低成本的高科技產品，特別是在光伏、大型風力渦輪機和電動汽車方面，隨時都可能發動新一輪的貿易戰和制裁。雖然縱觀西方迄今為止採取的限制性措施，有效性有限，有時甚至適得其反。但面對其措施的升級，應另當別論，不可掉以輕心。

同時，各國也都出台了各種產業計劃，比如日本經濟產業省啟動了製造業數字化升級計劃，法國還啟動了「新工業法國」計劃，美國的《晶片與科學法案》及《削減通脹法案》，歐盟也通過《國家援助計劃》和《晶片法案》等等，這意味着今後的製造業國際競爭比前10年要激烈得多。

【本文獲《香港01》授權轉載。】

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