　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

「中國製造2025」收官年（中）　「新三樣」竄起居全球領先地位

▲新能源車在江蘇連雲港碼頭準備出口。（圖／CFP）

▲大陸新能源車在碼頭準備出口。（圖／CFP）

文／香港01

「中國製造2025」分領域來看，最出彩是節能與新能源車、電力裝備兩個領域。中國的目標是成為清潔能源技術的領導者。目前，中國企業生產了全球大約90%的太陽能電池板和70%的電池，而2015年這個數字分別是65%和47%。這個領域可以說取得了巨大成功。

汽車方面，中國新能源車佔了全球70%產能。原本計劃的目標是到2025年中國企業銷售300萬輛電動汽車。但實際上，2024年的銷量就超過了1000萬輛，佔據了全球市場近三分之二的份額。中國汽車出口成為世界第一，而且還在快速增長，有可能成為中國最大出口產品。鋰離子電池也佔全球70%以上。

▲光電,風電,光伏,太陽能。（圖／CFP）

▲大陸風電設施。（圖／CFP）

在電力設備方面，在光伏板、風機、水電、火電、三代核電、四代核電，中國都世界第一，四代高温氣冷核核電技術中國也是唯一。超高壓輸電世界壟斷，中國擁有完全自主知識產權，連國際標準都是中國在話事。如川渝1000千伏特高壓交流工程，是首個高海拔特高壓交流工程，攻克了空氣間隙、外絕緣、電磁環境等，高海拔特高壓關鍵技術。據《世界能源統計年鑑2024》發布的數據，2023年，全球總發電量合計為299248億千瓦時，中國總發電量達到94564億千瓦時，佔世界總發電量的比重達31.60%。2024年中國發電量突破10萬億千瓦時。

在高檔數控機牀（工具機，下同）和機械人方面，2023年中國機械人產業增長，佔全球50%，當中宇數科技的機械狗在全球市場的佔有率，超過了70%。中國在機械人領域無疑的，已經是全球的第一梯隊國家。 數控機牀一直被稱為工業之母，也是國家不斷地追求突破的重點項目。中國已經是數控機牀全球最大的生產與消費國，總產值達到全球32%。

從技術角度，在五軸聯動數控機牀、數控重型機牀、立式卧式加工中心、數控車牀、數控齒輪加工機牀等部分，技術已達世界先進水平，打破了國外壟斷。但整體技術發展與頂尖水平仍有差距，如在精度保持性、數控系統穩定性等方面，尚待突破。

在航空航天裝備方面，北斗導航系統全面完成。中國空間站已經建成、獨立運營，人員更替常態化。網路衛星已經開始組網。中國火箭能力世界一流。

▲▼陸國產C919執飛香港航班！首航搭載157名乘客。（圖／翻攝人民網）

▲大陸國產C919執飛香港航班。（圖／翻攝人民網）

殲20、運20、直20、殲35全面服役，雙六代機實現首飛，C919規模交付使用，相信再經過一段時間的飛行記錄，C919將能夠獲得更多國家的適航許可，屆時外貿訂單將可直接與空客波音兩大公司競爭。中國在的無人機航空航天領域的專利申請，佔全球70%，是妥妥的第一梯隊領頭羊，以大疆為代表的無人機生產，更達到全球無人機市場70%的市佔率。中國在航天火箭領域的發展，技術成果較為顯著， 2024年中國累計發射運載火箭68次，成功率達到97.06%。

海洋工程裝備及高技術船舶方面，在海洋工程裝備的進展，在技術上已有顯著突破，如40萬噸級FPSO項目採用多項先進技術，質量精度控制已達到世界先進水平。造船方面，中國已經具備生產LNG、豪華郵輪、大型遠洋貨輪，這三種最困難的造船技術。中國連續5年斬獲全球海工接單榜首，2023年全年共獲得海工訂單73艘。2023年中國造船完工量、新承接訂單量、手持訂單量，分別佔世界市場份額的49.7%、67%和54.4%，且大型海工裝備市場份額繼續保持全球領先。中國造船2024已經佔全球訂單70%。

▲▼全球最快！陸發表CR450高鐵列車　時速可達400公里。（圖／翻攝CRRC）

▲大陸陸發表CR450高鐵列車，時速可達400公里。（圖／翻攝CRRC）

高鐵技術方面，中國建成了4.5萬公里的高速鐵路網，總里程佔全球50%以上，成為全球高速鐵路運營里程最長的國家，高鐵技術和服務還出口到印尼等國家。近期中國高鐵進一步的完成了提速的測試，最高時速可達450公里，另外新一代時速達到1000公里的磁浮高鐵，也在山西完成了測試。

此外，2023年，中國農機裝備產業規模達2937.1億元，出口額63.6億美元。在多個新興材料研發也取得成果，在全球128個領域前沿保持追趕或領先地位，新材料廣泛應用於各個領域，產出價值逐步顯現。生物醫藥及高性能醫療器械方面，中國企業已可以自主設計製造出世界最先進的超導磁共振系統，一些抗癌藥物開始進入美國市場，中國在生物醫藥及高性能醫療器械領域自給自足能力增強，產業產出價值不斷提高。高端醫療器械及部分關鍵新材料等領域仍依賴進口，自給率較低，這是未來需要重點突破的方向。

在訊息（資訊，下同）技術方面，中國建設成全世界最先進的5G設備製造產業鏈和5G網路，5G基站超過400萬，是美國近20倍。半導體設備產業鏈基本上開始完成。獨立自主操作系統走向成功，服務器操作系統歐拉操作系統已經佔去年中國市場一半以上。28nm以上的中低端晶片，中國已經世界產能第一。當然，國內半導體生產能力仍有待提高，尤其是高端晶片。目前這個領域主要待突破的應該是，包括光刻機在內的關鍵設備和物資仍受西方出口限制的影響。

10年回望，「中國製造2025」不再是紙面上的宏大計劃，不得不說，當年突然間全國不再提及「中國製造2025」反映了一種更廣泛的政治策略。首先避免了爭議，避免進一步的國際擔憂和保護主義反應。同時，這種沉默凸顯了中國的戰略實用主義，在實現長期經濟目標的同時調整其方法。不得不說，中央高層的做事風格充分展示了東方文化的含蓄。這種含蓄表現出了兩個特點「保險，保守」。

【本文獲《香港01》授權轉載。】

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
快訊／孫生遭判刑5月　可上訴
汪小菲崩潰喊大S：老婆我好想你！來台失神3舉動網看傻：現任算
親權歸汪小菲　大S兒女恐被帶回北京！律師曝「S媽想拿回」僅有
台鐵公司化首年　「虧138億元」創新高
賈永婕曝「具俊曄吻別大S」遭批當連續劇看！　親上火線3度回酸
許瑋倫大S都是前女友！周渝民「二度遭逢舊愛驟逝」　網擔心憂鬱
大S「人間清醒」15句不朽金句：世上根本沒有所謂的人生勝利組

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

陸「海空演訓」劍指菲國　南部戰區：掌握任何攪局南海軍事活動

「中國製造2025」收官年（下）　「中國標準2035」戰略接班上路

「中國製造2025」收官年（中）　「新三樣」竄起居全球領先地位

「中國製造2025」收官年（上）　完成35項核心計劃就差「晶片」

陸制裁PVH集團、因美納列不可靠實體　前者被「定調」歧視新疆棉

把美國告到WTO！　陸起訴美加徵關稅：性質惡劣

連環出招！　大陸即起對多項稀有金屬實施出口管制

國運級科技成果？　DeepSeek激發中國人民族自豪感

報復組合拳　陸宣布對Google展開反壟斷調查

把大S當偶像！　主持後輩金靖悼念：親愛的姐姐，謝謝妳來過

白衣男翻越鬣狗柵欄　正義哥隔空喝斥「下來！講幾次！」獲掌聲

【一日監工仔】阿金趴水溝邊「看師傅修水管」專注模樣超萌

大S敢愛敢恨！5情史2婚姻皆轟動　為生子「一度斷氣」靠女兒救回

大S驟逝..汪小菲急奔來台　90度鞠躬：求你們多說她好話

【泰格與雪兒】自以為是的老鳥

小S感性告白大S：最愛的人是妳　我來保護妳！永遠的姊妹情深

妻子大S猝逝…具俊曄悲痛「我不好」　S媽喊話完成女兒遺願：希望大家體諒

黑狗狂吠 #天公爐 挖出骸骨！ 專家曝：埋骨者將遭天譴 #北斗 #天后宮 #東螺媽

汪小菲哀傷趕回台北　返家後再度90度鞠躬

大S春節猝逝！享年48歲　 小S悲慟證實：流感併發肺炎

陸「海空演訓」劍指菲國　南部戰區：掌握任何攪局南海軍事活動

「中國製造2025」收官年（下）　「中國標準2035」戰略接班上路

「中國製造2025」收官年（中）　「新三樣」竄起居全球領先地位

「中國製造2025」收官年（上）　完成35項核心計劃就差「晶片」

陸制裁PVH集團、因美納列不可靠實體　前者被「定調」歧視新疆棉

把美國告到WTO！　陸起訴美加徵關稅：性質惡劣

連環出招！　大陸即起對多項稀有金屬實施出口管制

國運級科技成果？　DeepSeek激發中國人民族自豪感

報復組合拳　陸宣布對Google展開反壟斷調查

把大S當偶像！　主持後輩金靖悼念：親愛的姐姐，謝謝妳來過

入夜恐降雪！　台14甲合歡山翠峰至大禹嶺1800起封閉

大S效應！公費流感疫苗「一天打掉4萬劑」　自費尚有40萬劑

具俊曄深夜回覆了！崩潰哭喊「熙媛⋯」　隊友妻不捨：盡情大哭吧

還剩10天！情人節送禮指南　把情意送進心坎裡

楊梅休息站3年6起事故引發存廢討論　高公局：有一定需求

拍臀撩妹「屁股有肉」挨告　「反骨男孩」孫生喊冤調情遭判5月

和大S一樣「變1%重症」！時間軸也超像　她狂咳血：明白那種痛

李宗賢睽違9年國家隊「突然排前面了」　新球季目標盜壘王

嘉義男初四騎單車失蹤　隔天在百公里外彰化尋獲！家屬激動道謝

狂盜AP設計！38歲男靠改裝錶撈金　6千萬「1整排」假貨曝光

賓士妹勤美商圈搶車位　嗆「沒寫妳名字」結局超反轉！

大陸熱門新聞

報復第一槍！　陸宣布對美國煤炭、天然氣加徵15％關稅

大S過世！陸網怒灌汪小菲微博：你滿意了嗎

把美國告到WTO！　陸起訴美加徵關稅：性質惡劣

陸版「鋪路爪」雷達曝光！

金價屢創新高！陸銀樓老闆坦言：怕漲太快

大S去世！專家籲：流感自救「黃金48小時」

把大S當偶像！金靖悼念：謝謝妳來過

陸流行「冰糖龜蜜」！網試吃後…面有難色

大S過世！汪小菲黑色頭貼又換了

初七「人日節」有哪些有趣習俗？

男孩鞭炮炸「整排豪車」至少得賠2600萬　爸爸慘賣房也不夠

報復組合拳　陸對Google展開反壟斷調查

小情侶躲車後愛愛以為沒人　過程全被錄

日本25年最嚴重流感！5旬港女染「甲型鏈球菌」危殆

更多熱門

相關新聞

「中國製造2025」收官年（下） 「中國標準2035」戰略接班上路

「中國製造2025」收官年（下） 「中國標準2035」戰略接班上路

10年回望，「中國製造2025」不再是紙面上的宏大計劃，不得不說，當年突然間全國不再提及「中國製造2025」反映了一種更廣泛的政治策略。首先避免了爭議，避免進一步的國際擔憂和保護主義反應。同時，這種沉默凸顯了中國的戰略實用主義，在實現長期經濟目標的同時調整其方法。不得不說，中央高層的做事風格充分展示了東方文化的含蓄。這種含蓄表現出了兩個特點「保險，保守」。

「中國製造2025」收官年（上） 完成35項核心計劃就差「晶片」

「中國製造2025」收官年（上） 完成35項核心計劃就差「晶片」

台灣Audi「Q4 e-tron電動休旅」上市

台灣Audi「Q4 e-tron電動休旅」上市

台灣「福斯Golf」完售出清

台灣「福斯Golf」完售出清

Volvo全新跨界電動休旅2／10發表

Volvo全新跨界電動休旅2／10發表

關鍵字：

中國製造製造業中國製造2025技術新三樣風電光伏電池新能源車電動車光電

讀者迴響

熱門新聞

大S臨終約定「小S哭著做到了」！早交代遺言

醫宣布大S急救無效「小S當場哭到癱軟」！

葛萊美紅毯／肯爺老婆脫光三點全露

大S驟逝！醫嘆：四次就醫卻反覆要她回家

爆大S病逝「詳盡過程瘋傳」　旅行團被炎上！

具俊曄慟放手大S「哭到全場心碎」！ 落淚深情吻別

大S遭黑范夫妻傳染？網列時序質疑：得流感還聚餐

大S「為膚白服抗凝血劑」　家屬原本想運遺體返台

大S羽化成仙「小S具俊曄抱骨灰回台」時間曝光！

中國未獲寬限期　美國課徵10%新關稅生效

大S病逝「日規定遺體3天內火化」！2航空骨灰可登機

小痛失大S難走出

大S驟逝！2小孩監護權「自動歸汪小菲」

海外旅平險別亂買　4家才有「法定傳染病」理賠

大S生前超暖5事蹟！「為重病愛犬吃素13年」

更多

最夯影音

更多

白衣男翻越鬣狗柵欄　正義哥隔空喝斥「下來！講幾次！」獲掌聲

【一日監工仔】阿金趴水溝邊「看師傅修水管」專注模樣超萌

大S敢愛敢恨！5情史2婚姻皆轟動　為生子「一度斷氣」靠女兒救回

大S驟逝..汪小菲急奔來台　90度鞠躬：求你們多說她好話

【泰格與雪兒】自以為是的老鳥

熱門快報

爽抽日本不限航點機票

爽抽日本不限航點機票

即日起至2/16止，下載新聞雲APP抽星宇航空日本不限航點機票，手刀參加！

八德核心建案【合雄大境】

八德核心建案【合雄大境】

三心六線啟動！名師推薦，交通教育醫療一次到位！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面