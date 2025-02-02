川普擬對台晶片加徵關稅　藍委稱「國安危機」：台灣無法僥倖

▲不只「晶片戰」，李彥秀說，在貿易戰上台灣也可能受影響。（圖／記者屠惠剛攝）

記者鄭佩玟／台北報導

美國總統川普啟動關稅戰，2月1日起對加拿大及墨西哥商品加徵25%關稅，對中國商品加徵10%關稅，並點名美國有98%晶片生意跑到台灣。國民黨立委李彥秀今（2日）分析，除了貿易戰、科技戰與地緣戰三大面向，後續可能還有影響更大的「匯率戰」，即使台積電具有轉嫁能力，但通膨的壓力最後將傷害美國終端消費者，更可能進一步擴散影響全球消費力，且因台灣對美順差已創648億美元的歷史紀錄，在「貿易戰」上恐也無法僥倖。

李彥秀指出，川普上任兩週，讓全世界看到沒有連任壓力，追求歷史定位的「川普2.0」。這反映在「貿易戰」「科技戰」以及「地緣戰」三個重要的國際戰略面向，並且透過「言出必行」「沒有關限期」向對手進行「極限施壓」，而影響更為劇烈的「匯率戰」也在後面虎視眈眈；川普2.0與拜登政府最大的不同是，川普突破過去「民主聯盟」與「威權擴散」的國際政治格局，從「美國優先」的思維出發，盟友與敵人的界線也將重新劃分與界定。

李彥秀續指，輝達執行長黃仁勳缺席川普就職典禮，卻與川普在極短的時間內會面，凸顯DeepSeek對全球科技產業的衝擊，也預告在對中國大陸、墨西哥以及加拿大加徵關稅後，川普也將對將晶片加徵關稅出重手了；「護國神山」台積電在先進製程具有全球霸主地位，對手完全看不到車尾燈，既使川普加徵高關稅，台積電也具有轉嫁能力，但通膨的壓力最後受傷的不僅是美國終端的普羅大眾，更可能進一步擴散，影響全球的消費能力。

