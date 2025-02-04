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「中國製造2025」收官年（上）　完成35項核心計劃就差「晶片」

▲時任大陸國務院總理李克強2015年在政府工作報告上提出「中國製造2025」的政策規劃。（圖／翻攝新華網）

▲大陸前國務院總理李克強2015年在政府工作報告上提出「中國製造2025」的政策規劃。（圖／翻攝新華網）

文／香港01

2015年的大陸全國兩會上，《政府工作報告》首次提出「中國製造2025」的計劃，而後，大陸國務院常務會議審議通過《中國製造2025》。當年提出「2025中國製造」的時候，似乎離這個理想還有一段時間。轉眼間，竟然已經10年過去了。在對「2025中國製造」緘默的這10年，發生了哪些變化？

▲ 中國國務院計畫創建「中國製造2025」國家級示範區以發展出更具創新與競爭力的製造業 。（圖／翻攝自中國政府網）

▲「中國製造2025」要將中國從製造大國變為製造強國 。（圖／翻攝自中國政府網）

「中國製造2025」，這個計劃的目標簡單來說，就是要把中國從一個製造大國，變成一個製造強國，實現科技上的自給自足，減少對外國技術和供應鏈的依賴。當時，中國處於全球工業價值鏈的低端，生產的大多是廉價且技術落後的產品，《中國製造2025》旨在改變這種狀況。

大陸國務院列出了「中國製造2025」 要大力推動突破發展的重點領域，新一代訊息技術產業、高檔數控機牀（工具機，下同）和機械人、航空航天裝備、海洋工程裝備及高技術船舶、先進軌道交通裝備、節能與新能源汽車、電力裝備、農機裝備、新材料、生物醫藥及高性能醫療器械。

▲▼美國國務卿盧比歐（Marco Rubio）。（圖／達志影像／美聯社）

▲美國國務卿盧比歐（Marco Rubio）。（圖／達志影像／美聯社）

美國國務卿盧比歐（Marco Rubio）2019年在任佛羅里達州參議員時，發表過《中國製造2025與美國工業未來》的專題報告，並於去年9月發表報告的續篇《中國打造的世界：「中國製造2025」九年後》（The World China Made："Made in China 2025" Nine Years Later） 指出，中國設定的10個重點產業目標中，已有9個基本實現。這些成就廣泛覆蓋新能源汽車、訊息技術、航空航天、電力設備等核心領域，為中國製造業的整體提升注入了強大動力。也另有媒體總結，中國製造2025，計劃一共36大項，已經如期完成或者基本完成的有35項，基本上就剩晶片了。

按照彭博發布的「中國製造2025」的進度圖，目前中國處於領先（Global Leader）位置的行業有，無人機、太陽能、石墨烯、高鐵、電動車。過去有兩個領域變成全球領先。處於有全球競爭力（Competitive）位置的行業有：半導體、人工智能、機械人、機牀、藥品、大型LNG船。

▲▼大陸新型超大型噴氣動力無人機「九天」，最大起飛重量達10噸，可望成無人機蜂群母機。（圖／翻攝自環球時報）

▲大陸新型超大型噴氣動力無人機「九天」。（圖／翻攝自環球時報）

過去10年，有六個領域從全球落後變成有全球競爭力，進步驚人。經常被大家批評的半導體、機牀和製藥，卻被《彭博社》認為已經有全球競爭力。唯一落後（Behind）位置產業：是商業大飛機，但是2030也會有全球競爭力。

也就是說，無論按怎樣的劃分，「中國製造2025」都完成度非常高。

籠統的看，目標是提高中國在全球製造業增加值中的份額。截至2023年時，中國在全球製造業增加值中的佔比就已經從2015年的26%上升到了29%。計劃的目標是到2025年將研發支出提高到 GDP的2.5%。這個目標在2023年 就已經提前實現了。

【本文獲《香港01》授權轉載。】

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