嫌立院餐費「不夠買麥當勞套餐」！他提案調高：大家吃好一點

▲民眾黨立委張啓楷提案立法院加餐費，讓大家吃好一點。（鏡週刊資料照）

圖文／鏡週刊

上週立法院就114年度中央政府總預算案進行協商，國民黨及民眾黨黨團發動案海戰術大規模杯葛法案，一共提出了多達3296案，太過誇張的刪預算理由引發諸多爭議，不過也不是只有砍預算，民眾黨立委張啓楷就在一片砍聲隆隆中逆向提出了要增加預算，「增加立法院餐費」，他表示，應該從現行的一餐100元往上調整，「讓大家吃好一點」。

立法院經費稽核委員會本月17日召開會議，民眾黨籍召委張啓楷緊急提案，要求增加立法院餐費，他表示，現在立法院餐費一餐上限是100元，根本完全不夠花，之前立法院長韓國瑜主持院會，想訂麥當勞慰勞同仁，沒想到一個套餐都點不起，只能幾個人分一分，每個人拿到手的時候都不是完整套餐，不是少薯條就是沒飲料。

張啓楷強調，立法院附近的便當價格早就超過100元，依現行的預算規定很難買到餐點，因此提案在立法院現有預算額度內，應該進行調整，「讓大家吃好一點。」不然以後立委、立院同仁叫不到便當。

立法院代表則回應，目前立法院每年大概訂購6萬至8萬個便當，比照其他機關訂100元便當，如果要進行調整，以每餐增加10元為例，一年大概增加60萬至80萬左右的金額，因為主計總處有授權各機關調整，目前供應契約是到4月份，依然是100元的便當。

新聞一出網友反應兩極，支持者認為「一餐100元確實不好叫便當，微調是合理的，且不論黨派的立委都受益，助理也比較好訂便當」；反對的網友則狂酸「白委砍預算都不用看細項，吃麥當勞倒是都知道套餐少了什麼」、「這是自肥條款」、「謝你喔，屁事沒幹先拿我的錢去吃好一點」、「立委一個月20萬是能吃多差？非要緊急提案讓自己吃好一點？」



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