486願大小S投胎中國　黃國昌批綠：將政治仇恨帶到「沒人性境界」

▲民眾黨代理黨主席黃國昌接受《POP撞新聞》專訪。（圖／《POP撞新聞》提供）

記者袁茵／台北報導

藝人大S（徐熙媛）春節在日本旅遊期間猝逝，享年48歲，消息震驚全台；但電商「486先生」陳延昶卻發文譏諷，願大小S都投胎到中國，永遠當中國人，引發極大爭議，後來的「道歉文」仍讓粉絲們相當不滿。民眾黨代理黨主席黃國昌今（4）也批評，利用不幸的事情進行政治操作與攻擊，已經毫無人性。

黃國昌4日上午接受廣播節目《POP撞新聞》專訪，並於會後接受媒體訪問。針對昨天小S證實大S逝世，卻被青鳥認為是想蓋掉「大罷免」新聞，以及「486先生」稱願大小S投胎到中國等言論？黃國昌表示，在過年期間，任何人聽到大S因為流感而不幸逝世的消息，不管認不認識她、喜不喜歡她，大家心裡應該都是覺得難過跟不捨。

黃國昌提及，「利用這種不幸的事件，進行政治操作跟政治攻擊，已經毫無人性了。」民進黨在過去這幾年，挾持媒體優勢及側翼網軍的操作下，不斷在分裂台灣社會，更把整個政治上的仇恨，帶到一個沒有人性的境界，「我對於這樣的發展非常的痛心」。

大S流感併發肺炎驟逝的消息曝光後，一向立場鮮明的網紅「486先生」陳延昶昨（3）日先在臉書發文表示，「大S死了，太多中國人去所以病毒傳染到日本，願她投胎到中國」，之後又表示「台灣少了一個堂堂正正的中國人」。此外，他也在社群X發文表示，「願大S務必投胎到中國，永遠都當中國人。她妹妹也是。」

這些言論隨即引發網友強烈反彈，甚至綠營支持者也對其發言感到不滿。然而「486先生」並未認為自己的言論有錯，晚間再回應「他本來不就是希望當中國人？難道要我祝福他投胎當美國人？」隨後又說，「我道歉！我更正可以嗎？希望她投胎到美國當美國人，不要投胎當中國人。」