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爸媽偏心藏不住！研究揭女兒、乖寶貝「最受寵」　不被疼愛恐走偏

▲▼父母,家庭,孩子。（圖／CFP）

▲最新研究顯示，父母的確會對子女們偏心，其中年長或是負責任的孩子較具優勢。（示意圖／VCG）

記者羅翊宬／綜合報導

儘管許多父母聲稱對子女們「一視同仁」，但國際研究卻顯示，父母在無意間展現出對子女的偏愛，這種差別待遇可能與性別、出生順序以及孩子的個性有關。研究證實，性格負責且年長的孩子更獲父母青睞，能從父母得到更多自主權。至於女兒則比兒子更受歡迎。研究指出，這種偏愛可能影響兒童的心理健康與家庭關係。

根據《衛報》、《BBC News》，這項發表於《心理學公報》（Psychological Bulletin）的研究，由美國楊百翰大學、加拿大西安大略大學的團隊共同進行，分析來自美國、西歐和加拿大的數據，涵蓋1萬9469名受試者。研究人員參考30篇同行評審的學術論文，探討出生順序、性別、個性特質（如外向性與神經質）與父母偏愛之間的關聯性。

研究發現，父母對年長子女的管控較少，並給予他們更大的自主權，這在無形中成為一種偏愛。相較之下，年幼的孩子可能會因受到較多約束而感受到不公平。此外，儘管孩子們自身可能沒有察覺，但父母在受訪時表示，他們普遍更偏愛女兒。研究人員認為，這或許與女孩在整體上較容易管教有關。

在性格方面，較負責任（勤奮、有條理）或較隨和的孩子，也更容易得到父母的正面回應，這可能是因為父母認為這類孩子比較容易相處。然而，研究人員強調，父母對子女的態度受到多種因素影響，這些發現只是偏愛傾向的一部分，並不能代表所有家庭的情況。

學者指出，父母的差別待遇可能對孩子的心理發展和家庭關係產生深遠影響。研究顯示，那些受到較少關愛的手足，通常心理健康狀況較差，且與家人關係較為緊張。

康奈爾大學教授皮勒默（Karl Pillemer）補充，父母可能在不同方面偏愛不同的子女，但這並不意味著他們愛某個孩子勝過其他孩子。他強調，關鍵問題在於當父母的偏愛轉化為行動時，孩子才會真正感受到不公平。

此外，波士頓東北大學教授克雷默（Laurie Kramer）提醒，孩子的行為和特質也可能影響父母的態度，因此未來研究應進一步探討，父母的偏好是否會影響孩子的個性發展。

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