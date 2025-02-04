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川普運輸部長年輕影像被挖出　實境秀上演「讓下體再次偉大」

川普運輸部長達菲年輕影像引熱議，實境秀上演「讓下體再次偉大」影片被挖出。（翻自《每日郵報》）

▲川普運輸部長達菲年輕影像引熱議，實境秀上演「讓下體再次偉大」影片被挖出。（翻自《每日郵報》）

圖文／鏡週刊

美國總統川普指定的運輸部長達菲（Sean Duffy），過去曾是《福斯》政經節目主持人，也曾任ESPN賽事評論員、地方檢察官、威斯康辛州聯邦眾議員等。不過達菲還有另一個特殊經歷，就是曾在1997年拍過MTV實境秀，現在節目中的18禁片段也被挖出，引發網友熱議。

達菲在1997年成為MTV實境秀《真實世界：波士頓》（Real World: Boston）的固定來賓，當時的節目中，達菲年僅26歲，不過他卻大膽全裸，僅遮住重點部位，在窗邊跳艷舞，甚至一度隱約能看見他的下體「再次偉大」。除此之外，節目中也安排另一名女性參加者，大舔達菲的乳頭，讓節目氣氛嗨到最高潮。

川普運輸部長年輕影像引熱議！　實境秀上演「讓下體再次偉大」影片被挖出

▲節目中達菲被一名女參加者舔乳頭。（翻自《每日郵報》）

現在隨著達菲上任，這些過往的刺激鏡頭也再度被網友翻出並引發討論，不過英美網友們倒是理性看待，認為這是達菲過往為節目的表現，現在應該關注他在運輸部長的職位上，做出什麼樣的政績與貢獻。還有網友表示，達菲結婚後，一直都是呈現好男人的形象，過去的工作與職務中也沒有出大錯。另外也有網友直呼：「我70歲了，還好我夠老，以前我年輕的年代，沒有實境秀、手機錄影這種東西！！」

除此之外，達菲也因為上了這檔真人秀節目，認識了現任妻子甘伯斯達菲（Rachel Campos-Duffy），兩人於1999年結婚，育有9名子女。


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