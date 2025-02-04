美官員陸續扺制DeepSeek　傅聰：不要低估中國科研人員聰明才智

▲中國常駐聯合國代表傅聰。（圖／翻攝自中國常駐聯合國代表團網站）

記者任以芳／綜合報導

聯合國安理會本月輪值主席是中國。當被問到中國人工智能企業深度求索（DeepSeek）發佈的模型以及中美人工智能合作問題，中國常駐聯合國代表傅聰強調，永遠不要低估中國科研人員的聰明才智。

大陸媒體《央視》報導稱，今北京時間4日凌晨，中國常駐聯合國代表傅聰在紐約聯合國總部舉行記者會，介紹本月安理會議程安排，並回答記者提問。

被問及近期全球矚目的中國人工智能企業深度求索（DeepSeek）發佈的模型以及中美人工智能合作問題時，傅聰指出，「DeepSeek引發全球轟動和一些人的焦慮恐慌，說明技術遏制和技術限制無法奏效，這是全世界、特別是美國需要學習的一課。」傅聰說。

傅聰強調，「永遠不要低估中國科研人員的聰明才智。」並且說，「從華為到TikTok，再到DeepSeek，美國還想禁多少？」

他指出，「我們不需要更多的禁令，中美作為在當今人工智能領域最領先的兩個國家，不能不合作。只有共同合作發展，才能彌合數字和智能鴻溝，特別是幫助全球南方在人工智能發展進程中平等受益。」

根據外電消息，美國多名官員回應DeepSeek對美國的影響，表示DeepSeek是「偷竊」，正對其影響開展國家安全調查。此外，美國海軍基於「潛在安全和道德問題」，已要求人員避免以任何形式使用中國公司的DeepSeek模型。

當地時間1月31日，美國德州州長格雷格·阿博特簽署行政令，宣佈從當地政府擁有的電子設備中封殺近日在美國爆火的中國的人工智能服務DeepSeek以及社交平台小紅書，成為全美國第一個對DeepSeek和小紅書進行封殺的地區。

日前，中國外交部發言人郭嘉昆回應美國商務部發佈的對人工智能出口的相關管制措施時表示，美方泛化國家安全概念，惡意打壓中國，中方對此堅決反對。

郭嘉昆還說，中方將繼續與各方一道，堅持開放而不築牆、互通而不脫鈎、平等而不歧視，打造開放、包容、普惠、非歧視的人工智能發展環境，讓人工智能紅利惠及所有國家。