花蓮新住民台灣過新年！多國傳統服裝走秀美翻全場

▲新住民回娘家新春文藝晚會，縣長徐榛蔚（後排左二）受邀出席場面相當熱絡。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

記者王兆麟 ／花蓮報導

農曆春節期間，社團法人花蓮縣新住民人文發展交流協會3日晚間於福容大飯店舉辦「114年新住民回娘家新春文藝晚會」。縣長徐榛蔚受邀出席，活動現場新住民婦女姊妹們熱情迎接縣長，縣長與大家同歡，並祝福所有人新年快樂，場面相當熱絡。

▲▼新住民朋友帶來精采的各國服裝秀展演迎新春。

除了各國特色傳統舞蹈、歌唱，晚會活動最大亮點「百花齊放慶新春服裝秀」，有來自印尼、菲律賓等多個國家的新住民朋友，現場帶來精采的各國服裝秀展演迎新春。縣長徐榛蔚致詞時暖心表示，花蓮是多元文化的城市，看著花蓮的孩子們茁壯成長，感到欣慰與喜悅，感謝新住民姐妹將花蓮視為家，感謝社團法人花蓮縣新住民人文發展交流協會陪伴新住民姊妹們，持續為花蓮社會注入多元新活力。

徐榛蔚指出，截至去年12月底為止，花蓮全縣共有超過八千兩百位新住民，佔全縣人口的2.4%，全縣目前共設有8個新住民服務據點以及1處新住民學苑，每年皆辦理各項培訓課程及活動，感謝所有新住民姊妹們持續為花蓮社會注入多元新活力，而花蓮也永遠是大家的家喔！

與會來賓包括立法委員傅崐萁服務處主任邱惠敏、花蓮縣議員邱光明、花蓮縣議員林源富、花蓮縣議員韓林梅、花蓮縣政府社會處長陳加富、吉安鄉長游淑貞、移民署花蓮服務站胡朝仁主任、社團法人花蓮縣新住民人文發展交流協會理事長溫健偉、榮譽理事長李依宸以及多位地方仕紳、民意代表到場共襄盛舉。

