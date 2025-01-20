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桃園新住民學習CPR+ AED急救術救人利己保平安

▲桃園新住民學習CPR+ AED急救術

▲桃園新住民學習CPR+ AED急救術。（圖／郭明宗提供）

記者楊淑媛／桃園報導

119消防節，桃園市亞洲婚姻協會與桃園市消防局楊梅埔心消防分隊，於分隊舉辦一場「CPR及AED的課程講座」，吸引近20名新住民及眷屬參加。埔心消防分隊長蔡仁翔表示：學習CPR和大家息息相關，因為呼吸心跳停止的患者，黃金救命時間僅4至6分鐘，緊急施以CPR，研究顯示每晚1分鐘施救，就降低10%存活率。

▲桃園新住民學習CPR+ AED急救術

▲蔡仁翔分隊長(右)、移民署桃園服務站主任黃英貴(左)表示，學習CPR+ AED急救術，救人利己保平安。（圖／郭明宗提供）

蔡仁翔分隊長進一步說明，當在公共場所看見有人忽然倒下，失去意識、沒有呼吸心跳時，除了緊急施行CPR（心肺復甦術）之外，想提高患者的存活率，得就近趕快找來AED（自動體外心臟電擊去顫器）電擊急救。對於在今日寒冷的天氣中，仍有來自越南、印尼、汶萊、緬甸…等國家的新住民朋友報名課程，其中還有95歲的高齡長輩也是學員，蔡分隊長期學員們認真學習，並考到証照，日後可以救人利己保平安。

▲桃園新住民學習CPR+ AED急救術

▲CPR及ADE的課程講師由埔心消防分隊的賴冠宇、何泓穎2位隊員擔任。（圖／郭明宗提供）

移民署桃園服務站主任黃英貴向新住民朋友表示，大家來上「CPR及AED的課程」，希望能備而不用，萬一需要用到時，可以自助甚至幫助他人。原籍汶萊的95歲學員劉源樓說，活到老，學到老是他的人生理念，第一次在消防分隊參與CPR及AED的課程，覺得很有意義。

▲桃園新住民學習CPR+ AED急救術

▲桃園新住民學習CPR+ AED急救術

來台逾20年的越籍阮姓和緬甸籍的何姓學員，分別擔任學校的母語老師和翻譯，一致認為，上這個課程學習急救方法，對平常的生活很有用，萬一我們週邊的人有遇到緊急狀況的時候，可以自救或救人。

▲桃園新住民學習CPR+ AED急救術

主辦單位桃園市亞洲婚姻協會理事長郭明宗表示：在專業消防人員的指導下，相信每位學員都能夠學到自救及救人的技巧。今日CPR及ADE的課程講師由埔心消防隊的賴冠宇、何泓穎2位隊員擔任。另外、桃園市婦幼局宣導講師凌美鳳也到場進行家暴防治宣導。

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