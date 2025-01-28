不是端午！新住民分享過年習俗　越南傳統年菜吃粽子

▲阮清心分享過年習俗表示，越南人傳統年菜吃粽子。（圖／桃園站提供）

記者楊淑媛／桃園報導

迎接2025農曆年，移民署桃園市服務站舉辦新住民家庭教育及法令宣導課程，邀請越南新住民講師阮清心分享家鄉過年習俗，並帶領學員製作象徵團圓的「越南粽羊毛氈鑰匙圈」，讓學員不僅認識越南多元文化，也感受到濃濃的過年氣氛。



阮清心在課程中，介紹在越南也有過農曆新年的習俗，其中提到粽子不僅是越南過年不可缺少的傳統年菜，還代表家族團圓的意義。從洗葉子、洗米、包粽子到煮粽子，全家人團聚在一起，從早忙到晚，同心協力把粽子煮好。

煮好的越南粽子與臺灣的粽子不一樣，北越粽子外觀呈方形，南越粽子呈長形。另外，阮清心也提到在過年布置上，會擺放鮮花，在北越用的是粉紅色桃花，祈求家人平安，在南越則是黃色梅花，能招來富貴。



為了讓學員更深刻體驗越南文化，阮清心帶領學員製作「越南粽羊毛氈鑰匙圈」，將象徵團圓的越南粽子以迷你的形式呈現。她指導學員將羊毛氈捏塑成越南粽的經典方、長形的形狀，並用細線模擬粽子綑綁的效果。活動中，來自越南的學員黎女士笑著表示，這個小小的鑰匙圈就像可以帶著走的家鄉味，每當看到它，都能想起家鄉的年味，以及與家人團聚的歡樂時光。

移民署桃園市服務站主任黃英貴表示，希望透過此次課程，讓新住民家庭認識異國文化，增進對新住民的了解與尊重。此外，年節期間，許多新住民及移工朋友基於贈禮習俗及思鄉情懷，經常攜帶或郵寄家鄉食品禮盒來臺，雖然是人之常情，但目前國際間非洲豬瘟疫情嚴峻，提醒不要攜帶、郵寄(快遞)肉品或含肉類加工食品來臺，避免誤觸法網而付出高額罰款。