　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

分析大罷免徐巧芯、傅崐萁也危險！　尚毅夫：國民黨沒一區是穩的

▲▼傅崑萁 聯訪 徐巧芯。（圖／記者屠惠剛攝）

▲立法院國民黨團總召傅崐萁、國民黨立委徐巧芯。（圖／記者屠惠剛攝）

記者郭運興／台北報導

大罷免遍地開花，公民團體昨（3日）宣布19位藍委第一階段罷免連署門檻達標，已經向中選會送出提議書。對此，媒體人尚毅夫表示，不論傅崐萁、徐巧芯都沒有權力冷戰處理，分析票源，罷免方都能跨越25%門檻，而且被罷免方要把當選票數全部動員出來，幾乎不可能，但是罷免方只要動員7、8成，加上中間選民、國民黨基本票源萎縮，有沒有可能完成罷免？所以沒有任何一個選區國民黨可以堪稱是穩的，當藍綠打起熱戰，關鍵就在中間選民。

尚毅夫於節目《新台派上線》分析，看到民團3日送出了19+1的罷免連署，相信國民黨也會送出罷免連署，而且國民黨要連署過1%門檻，透過自己的組織輕輕鬆鬆，所以連署難嗎？也不難，未來可以看到這將是一個全國性政治活動，會激起藍綠對決，投票率也會拉高。

尚毅夫表示，如果罷免維持25%的門檻，沒有被調成「被罷免人當選票數+1」的話，被罷免人沒有權力能做冷戰，因為門檻就是25%。

尚毅夫提到，以花蓮縣選區為例，就算傅崐萁有多強，當時民進黨候選人張美惠也有5萬多票，花蓮約19萬多的選舉人口，5萬多、6萬多票也將近快要到25%門檻，所以國民黨一定沒有權力打冷戰。

接著，尚毅夫指出，而徐巧芯過年期間巴著市長蔣萬安，不要告訴大家不擔心罷免，說不擔心都是騙人的，而且徐巧芯過去一直在挺柯文哲，因此會有白的票，但2024白的票跟現在罷免時的票已經不一樣，因此基本票源已經萎縮。

尚毅夫再指，最重要是徐巧芯的選區，2024選舉時徐得到8萬9727票、民進黨候選人許淑華則得到7萬6113票，兩人差距僅1萬多票，沒有投給藍綠的則有6萬多票，這次罷免案可以觀察，過去這些對政治冷漠的票源，現在的投票行為會是什麼，如果這些人有一定的比例出來投票，國民黨不要說哪個選區是穩的。

最後，尚毅夫強調，所以最後如果罷免門檻都沒改動，按照舊有《選罷法》選制，國民黨一定只能打熱戰，沒有冷戰空間，不管是王鴻薇、徐巧芯等，罷免方都有足夠票源跨越25%門檻，而且因為罷免投票率因素，被罷免方要把過去當選票數全部動員出來，幾乎不可能，但是罷免方，例如綠營只要動員7、8成票數，再加上中間選民站出來、國民黨基本票源萎縮，有沒有可能完成罷免？所以沒有任何一個選區國民黨可以堪稱是穩的，當藍綠一對決打起熱戰，關鍵就在中間選民。

▼19名藍委罷免第一階段連署達標送件。（圖／記者郭運興製表）

▲▼19名藍委罷免第一階段連署達標送件。（圖／記者郭運興製表）

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
大S家屬證實前「律師、旅遊團」先爆料　林智群：其實不OK
快訊／11縣市低溫特報！寒流急凍跌破10度
大S遺產「具俊曄+2子女」平均繼承！　律師揭：汪小菲是關鍵
486先生道歉了！「2篇無腦的文章」暫不刪除
爆大S死訊「還要台灣人道歉」　粉專關閉了
快訊／台中酒店女會計離奇墜樓亡！
大S臨終約定「小S哭著做到了」！　早交代遺言
被大S嚇到！「疫苗掛號暴增10倍」　檢察官也來問
正妹警露乳溝拜年遭關切！　長官：她主動下架

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞 快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

壓力大！藍委憂仇恨值刺激罷免　朱立倫：要求黨團力推民生法案

蔡壁如支持政見會加辯論　黃國昌「沒意見」：選委會怎麼定就照辦

被點名不適任　許智傑喊話黃國昌：嚴以待人寬以待己只能鞏固同溫層

民眾黨主席2／15補選！蔡壁如「支持辯論」　質疑沒收到政見會細節

分析大罷免徐巧芯、傅崐萁也危險！　尚毅夫：國民黨沒一區是穩的

藍白利用大S死訊蓋過大罷免新聞？　朱立倫嗆民進黨已無善念

網傳「藍白砍預算無法宣導防疫」　李彥秀闢謠：一毛錢都沒刪

李彥秀稱海外破億房產為散心　她再爆豪宅申請「自住免稅」：別再說謊

台商當面嗆賴清德　林俊憲：有的人成為中國豢養的乖乖牌

黃珊珊遭爆私訊柯文哲為綠營緩頰　游淑慧諷無間道：佞臣吹耳邊風

白衣男翻越鬣狗柵欄　正義哥隔空喝斥「下來！講幾次！」獲掌聲

【一日監工仔】阿金趴水溝邊「看師傅修水管」專注模樣超萌

大S驟逝..汪小菲急奔來台　90度鞠躬：求你們多說她好話

大S敢愛敢恨！5情史2婚姻皆轟動　為生子「一度斷氣」靠女兒救回

【泰格與雪兒】自以為是的老鳥

妻子大S猝逝…具俊曄悲痛「我不好」　S媽喊話完成女兒遺願：希望大家體諒

小S感性告白大S：最愛的人是妳　我來保護妳！永遠的姊妹情深

黑狗狂吠 #天公爐 挖出骸骨！ 專家曝：埋骨者將遭天譴 #北斗 #天后宮 #東螺媽

汪小菲哀傷趕回台北　返家後再度90度鞠躬

大S春節猝逝！享年48歲　 小S悲慟證實：流感併發肺炎

壓力大！藍委憂仇恨值刺激罷免　朱立倫：要求黨團力推民生法案

蔡壁如支持政見會加辯論　黃國昌「沒意見」：選委會怎麼定就照辦

被點名不適任　許智傑喊話黃國昌：嚴以待人寬以待己只能鞏固同溫層

民眾黨主席2／15補選！蔡壁如「支持辯論」　質疑沒收到政見會細節

分析大罷免徐巧芯、傅崐萁也危險！　尚毅夫：國民黨沒一區是穩的

藍白利用大S死訊蓋過大罷免新聞？　朱立倫嗆民進黨已無善念

網傳「藍白砍預算無法宣導防疫」　李彥秀闢謠：一毛錢都沒刪

李彥秀稱海外破億房產為散心　她再爆豪宅申請「自住免稅」：別再說謊

台商當面嗆賴清德　林俊憲：有的人成為中國豢養的乖乖牌

黃珊珊遭爆私訊柯文哲為綠營緩頰　游淑慧諷無間道：佞臣吹耳邊風

湖人得到唐西奇惹怒NBA各隊　爵士總裁竟不知自己幫了大忙

才假釋2天又犯案！男KTV砍人1死1重傷　重判17年半定讞

超商吃貢丸噎到險喪命！女昏迷唇發紫無法呼吸　警消及時救命

壓力大！藍委憂仇恨值刺激罷免　朱立倫：要求黨團力推民生法案

研調：輝達登全球第3大半導體廠　美光躍居第6

2025北市首筆交易「意外親民」　信義區華廈2260萬賣

《影后》跟蹤男加入民視八點檔！　劇組遇好友竟是金鐘男星

女子網購樹苗與「偷渡蛙」傻眼對看　霸氣收編讓牠住豪宅

川普助攻！台銀黃金存摺刷3005元天價　50公克放1年賺近5萬

快訊／11縣市低溫特報！寒流影響　急凍跌破10度

【一日監工仔】阿金趴水溝邊「看師傅修水管」專注模樣超萌

政治熱門新聞

柯文哲「16張碎紙」曝　拼出串供鐵證

台商嗆賴清德稱呼「主席」不稱總統　兩岸官員：不信沒有政治目的

486先生願大S投胎中國！律師林智群也搖頭

誰帶頭打民眾黨最凶？　黃珊珊私訊柯文哲揭真相

大罷免深藍選區爆棚　「補選名單」流傳

大罷免！　逾30立委陷保位戰

京華城案密集審33次　停押柯文哲時間點曝光

遭爆美、中買破億豪宅　李彥秀：為旅遊散心而買

幕後／罷免壓力大　藍委向傅崐萁請命求慎言

青鳥稱大S猝逝轉移罷免焦點　藍轟毫無人性

高雄點將／綠市長初選群雄出線1重點　想守住更要走出「悶政治」

李彥秀稱海外破億房產為散心　她再爆豪宅申請「自住免稅」：別再說謊

大罷免！　藍醞釀大反撲

行政院下令：公務機關全面禁止使用DeepSeek

更多熱門

相關新聞

綠稱藍利用大S死訊壓罷免　朱立倫嗆無善念

綠稱藍利用大S死訊壓罷免　朱立倫嗆無善念

藝人大S徐熙媛日驚傳昨於日本病逝，享年48歲，引發各界譁然。不過大S的死訊正好在全國大罷免記者會過程中發布，罷免團體出現質疑藍白利用此事「壓新聞」的聲音。國民黨主席朱立倫今（4日）受訪時感嘆，對於大家喜愛的大S逝世，自己感到難過也遺憾，但看到民進黨關心的卻全是政治，竟然拋出許多荒謬論點，對社會基本善念都不存在。

李彥秀稱海外破億房產為散心　她再爆豪宅申請「自住免稅」：別再說謊

李彥秀稱海外破億房產為散心　她再爆豪宅申請「自住免稅」：別再說謊

大罷免深藍選區爆棚　「補選名單」流傳

大罷免深藍選區爆棚　「補選名單」流傳

幕後／罷免壓力大　藍委向傅崐萁請命求慎言

幕後／罷免壓力大　藍委向傅崐萁請命求慎言

遭爆美、中買破億豪宅　李彥秀：為旅遊散心而買

遭爆美、中買破億豪宅　李彥秀：為旅遊散心而買

關鍵字：

尚毅夫大罷免國民黨徐巧芯傅崐萁

讀者迴響

熱門新聞

醫宣布大S急救無效「小S當場哭到癱軟」！

大S驟逝！醫嘆：四次就醫卻反覆要她回家

葛萊美紅毯／肯爺老婆脫光三點全露

具俊曄慟放手大S「哭到全場心碎」！ 落淚深情吻別

大S臨終約定「小S哭著做到了」！早交代遺言

大S遭黑范夫妻傳染？網列時序質疑：得流感還聚餐

在日胸腔醫分析「大S病逝2關鍵」：日本醫師不喜歡看外國病人

海外旅平險別亂買　4家才有「法定傳染病」理賠

大S猝逝　劉德華悲痛發聲！曾坦言「我會愛上她」

「大小S務必投胎中國」　486先生挨轟道歉重說仍惹眾怒

大S病逝「日規定遺體3天內火化」！2航空骨灰可登機

大S為何沒被收住院？日醫揭「2嚴格制度」延遲治療

柯文哲「16張碎紙」曝　拼出串供鐵證

汪小菲疑早知大S病危　直播脫口「在搶救」張蘭表情秒變

大S「離世時間」遭曝光！陸網瘋傳「接S家旅遊團」對話截圖

更多

最夯影音

更多

白衣男翻越鬣狗柵欄　正義哥隔空喝斥「下來！講幾次！」獲掌聲

【一日監工仔】阿金趴水溝邊「看師傅修水管」專注模樣超萌

大S驟逝..汪小菲急奔來台　90度鞠躬：求你們多說她好話

大S敢愛敢恨！5情史2婚姻皆轟動　為生子「一度斷氣」靠女兒救回

【泰格與雪兒】自以為是的老鳥

熱門快報

爽抽日本不限航點機票

爽抽日本不限航點機票

即日起至2/16止，下載新聞雲APP抽星宇航空日本不限航點機票，手刀參加！

八德核心建案【合雄大境】

八德核心建案【合雄大境】

三心六線啟動！名師推薦，交通教育醫療一次到位！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面