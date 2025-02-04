分析大罷免徐巧芯、傅崐萁也危險！　尚毅夫：國民黨沒一區是穩的

▲立法院國民黨團總召傅崐萁、國民黨立委徐巧芯。（圖／記者屠惠剛攝）

記者郭運興／台北報導

大罷免遍地開花，公民團體昨（3日）宣布19位藍委第一階段罷免連署門檻達標，已經向中選會送出提議書。對此，媒體人尚毅夫表示，不論傅崐萁、徐巧芯都沒有權力冷戰處理，分析票源，罷免方都能跨越25%門檻，而且被罷免方要把當選票數全部動員出來，幾乎不可能，但是罷免方只要動員7、8成，加上中間選民、國民黨基本票源萎縮，有沒有可能完成罷免？所以沒有任何一個選區國民黨可以堪稱是穩的，當藍綠打起熱戰，關鍵就在中間選民。

尚毅夫於節目《新台派上線》分析，看到民團3日送出了19+1的罷免連署，相信國民黨也會送出罷免連署，而且國民黨要連署過1%門檻，透過自己的組織輕輕鬆鬆，所以連署難嗎？也不難，未來可以看到這將是一個全國性政治活動，會激起藍綠對決，投票率也會拉高。

尚毅夫表示，如果罷免維持25%的門檻，沒有被調成「被罷免人當選票數+1」的話，被罷免人沒有權力能做冷戰，因為門檻就是25%。

尚毅夫提到，以花蓮縣選區為例，就算傅崐萁有多強，當時民進黨候選人張美惠也有5萬多票，花蓮約19萬多的選舉人口，5萬多、6萬多票也將近快要到25%門檻，所以國民黨一定沒有權力打冷戰。

接著，尚毅夫指出，而徐巧芯過年期間巴著市長蔣萬安，不要告訴大家不擔心罷免，說不擔心都是騙人的，而且徐巧芯過去一直在挺柯文哲，因此會有白的票，但2024白的票跟現在罷免時的票已經不一樣，因此基本票源已經萎縮。

尚毅夫再指，最重要是徐巧芯的選區，2024選舉時徐得到8萬9727票、民進黨候選人許淑華則得到7萬6113票，兩人差距僅1萬多票，沒有投給藍綠的則有6萬多票，這次罷免案可以觀察，過去這些對政治冷漠的票源，現在的投票行為會是什麼，如果這些人有一定的比例出來投票，國民黨不要說哪個選區是穩的。

最後，尚毅夫強調，所以最後如果罷免門檻都沒改動，按照舊有《選罷法》選制，國民黨一定只能打熱戰，沒有冷戰空間，不管是王鴻薇、徐巧芯等，罷免方都有足夠票源跨越25%門檻，而且因為罷免投票率因素，被罷免方要把過去當選票數全部動員出來，幾乎不可能，但是罷免方，例如綠營只要動員7、8成票數，再加上中間選民站出來、國民黨基本票源萎縮，有沒有可能完成罷免？所以沒有任何一個選區國民黨可以堪稱是穩的，當藍綠一對決打起熱戰，關鍵就在中間選民。

▼19名藍委罷免第一階段連署達標送件。（圖／記者郭運興製表）