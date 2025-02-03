高嘉瑜緊咬美國、大陸買破億豪宅　李彥秀：只是為旅遊散心而買

▲高嘉瑜質疑，李彥秀美、中豪宅錢哪來？（圖／記者屠惠剛攝）

記者鄭佩玟／台北報導

民進黨前立委高嘉瑜在去年選戰中敗給國民黨籍李彥秀，如今全台掀起「大罷免」風潮，高嘉瑜昨日質疑，李彥秀2016剛選上立委就在美國買豪宅，還在中國三亞置產，三代議員錢從哪來？怎麼匯進美國？李彥秀今（3日）回應，一切財產取得與持有均合情，三亞地區房屋於94年間購入面積180平方公尺（54.45坪）之建物使用權，扣除公共設施後，為約40餘坪之建物，絕非高嘉瑜所誣指之「豪宅」。

針對針對高嘉瑜昨日於社群平台貼文，李彥秀批，去年選舉第一時間即已公開澄清，不料高嘉瑜為獲取個人利益，一而再，再而三以不實言論誤導輿論，冷飯熱炒博取媒體聲量，自己不能苟同，更無法接受。惟為正視聽，還給台灣人民善良的政治環境，特別做出三點。

首先，李彥秀說，自己歷次參選與擔任公職期間，均依法誠實、透明與公開辦理財產申報。從政以來，為港湖鄉親努力打拚，每一筆資產，每一筆收支，都清清白白，財產狀況皆問心無愧、可受公評。

第二，李彥秀續指，有心人士所指加州房產，本人已於113年1月8日澄清說明，並在同日向監察院依法申請更正，並經刊載於監察院公報，而得於監察院網站查得正確資訊（本人當時誤認申報表中建物面積單位，造成申報面積暴增）。第三，有心人士另質疑三亞地區房屋，則為本人於94年間購入面積180平方公尺（54.45坪）之建物使用權。於扣除公共設施後，為約40餘坪之建物，絕非其所誣指之「豪宅」。第四，李彥秀指出，其父親於91年間辭世後，基於孝心購置建物給母親使用，讓母親偶爾可前去旅遊散心之用，惟多年來多呈閒置。加州房地則是於105年時購屋供子女就學自住使用。

第五，李彥秀強調自己依法申報財產，一切財產取得與持有均合情、合理、合法，「人生難免有起伏、選舉難免有勝負」，望有心人士自重，切勿以不實誇大的言論，圖求個人利益，毀人名譽製造仇恨，甚將台灣人民的善良與團結視為禁臠，藉以成就個人利益，如此方為港湖之福，台灣之幸。

