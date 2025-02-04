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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

李彥秀稱海外破億房產為散心　她再爆豪宅申請「自住免稅」：別再說謊

▲▼李彥秀 聯訪 李孟諺 婚外情 賴清德 台南幫 相關。（圖／記者屠惠剛攝）

▲國民黨立委李彥秀。（圖／記者屠惠剛攝）

記者杜冠霖／台北報導

前立委高嘉瑜去年選戰期間爆料對手李彥秀在美國買2億豪宅、在中國三亞置產，「但三代議員錢從哪來？」並未獲正面回應，近日罷免潮起，高嘉瑜重提此事，李彥秀則是回應加州房地則是於105年時購屋供子女就學自住使用、三亞房屋則是讓母親旅遊散心之用。對此，高嘉瑜3日再質疑，這種說法台灣到底有哪個民眾會接受、能接受？高也踢爆，李彥秀在美國加州豪宅申請「自我住宅免稅」，向美國政府主張自己是居住在美國的居民，等於承認自己是美國加州當地居民，李是否持有綠卡？她不是跟中華民國台灣政府說謊，就是跟美國政府說謊。

對於相關爆料，李彥秀解釋，有心人士所指加州房產，本人已於113年1月8日澄清說明，並在同日向監察院依法申請更正，並經刊載於監察院公報，而得於監察院網站查得正確資訊（本人當時誤認申報表中建物面積單位，造成申報面積暴增）。第三，有心人士另質疑三亞地區房屋，則為本人於94年間購入面積180平方公尺（54.45坪）之建物使用權。於扣除公共設施後，為約40餘坪之建物，絕非其所誣指之「豪宅」。第四，李彥秀指出，其父親於91年間辭世後，基於孝心購置建物給母親使用，讓母親偶爾可前去旅遊散心之用，惟多年來多呈閒置。加州房地則是於105年時購屋供子女就學自住使用。

對於李彥秀發聲明稱中國三亞才54坪不算是豪宅，只是為旅遊散心而買。高嘉瑜表示，只能說有錢人的世界果然跟平民不一樣，一般人在台灣買一間房子都很痛苦了，李彥秀可以在美國買200坪、中國買54坪。更離譜的是大家去旅遊散心最多買紀念品或者伴手禮，沒想到李彥秀的紀念品和伴手禮是當地豪宅，這種說法台灣到底有哪個民眾會接受、能接受？

高嘉瑜直言，李彥秀針對質疑說這些已報過是冷飯熱炒，試圖四兩撥千金、避重就輕。但從自己2024年1月質疑到現在也已經1年多了，李彥秀卻從未正面回應問題，包含是否持有綠卡、資金如何匯到海外、為何在海外到處買房置產、為何剛選上立委4個月就買房、實際成交價為何？

高嘉瑜踢爆，最近也有人提供，「李彥秀在美國加州豪宅有申請豁免稅金」的相關資料，自己詢問美國加州當地會計師，會計師說沒自住不該申請這項屬於住家的減免，且申請自我住宅免稅，必須要有美國的社會安全號碼，也就是根據美國《社會安全法》發給美國公民、永久居民、臨時（工作）居民九位數字號碼，近年來已成為實際上的身分證。

對於相關證件，高嘉瑜指出，根據美國會計師的意見，李彥秀申請自住減免等同是對美國政府主張是居住在美國的居民，如果李彥秀只是投資、旅遊，就不該申請此減免，雖說有社會安全號碼不見得代表有綠卡，但若申請就等同是認為自己是美國加州居民，變相代表李彥秀自認爲持有綠卡。

高嘉瑜表示，根據爆料資料，李彥秀在2022年申請自住稅金減免，等同她認定自己是美國、加州當地的居民，此外填免稅的申請表單還需要有法律的自我認證，也就是說李彥秀有可能涉嫌向美國政府作偽證的自我陳述。

高嘉瑜直言，先不論李彥秀申請美國住宅稅金減免是否違法，但身為台灣立委卻把美國加州當主要住宅，並申請減免稅金實屬不妥、道德觀感不佳，且李彥秀在美國政府申請的資料等於承認自己是美國加州當地居民，是否持有綠卡更有爭議！李彥秀當初就任立委時也有簽署切結聲明沒有綠卡，所以李彥秀不是跟中華民國台灣政府說謊，就是跟美國政府說謊。

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