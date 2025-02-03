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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

幕後／祭「精準罷免」應對資源戰　藍營催罷「雙吳」吸小草助陣

▲吳沛憶、吳思瑤遭列第一波罷免對象。（圖／陳冠安提供）

▲吳沛憶、吳思瑤遭藍營列第一波罷免對象。（圖／資料照）

記者鄭佩玟／台北報導

民進黨團總召柯建銘發起「大罷免」，藍綠基層、民間團體全台遍地開花啟動連署，今（3日）開工即開戰日，有近20個連署案送進中選會。隨著民團吹響大罷免號角，國民黨主席朱立倫不慍不火的表示，盼朝野用智慧來化解衝突，但民團罷免藍委如鯁在喉，對比民進黨惡罷，藍營人士指出，國民黨採取「精準罷免」策略，現實考量就是資源不足，目前罷免吳思瑤、吳沛憶3000份的空白連署書全部發完，「多數都是小草來幫忙，甚至還自告奮勇要當二階志工。」

朝野在國會對抗氣氛與日俱增，尤其選罷法、憲法訴訟法、財劃法乃至114年度中央政府總預算案在立院三讀過關後，府院黨與民進黨團態度強硬，針對相關法案提出覆議、暫時處分、釋憲等「憲政救濟」，讓朝野肅殺的氣氛更加濃厚。柯建銘日前拋出大罷免議題，除了要罷免立法院長韓國瑜，更要罷免41席藍營區域立委，即便民進黨中央頻頻切割，但基層仇恨之火已被點燃，趁著農曆年假，罷免團體於市場、捷運站擺攤連署，雙北成為一級戰區。罷團今日也送交20個罷免藍委連署案進中選會，行政院也針對選罷法修法提出覆議，開工日即開戰日。

▲▼民進黨團召開 藍白發動預算恐攻 癱瘓國家 傷害台灣 記者會 吳思瑤 蔡易餘。（圖／記者屠惠剛攝）

▲吳思瑤仇恨值高，國會表現也引爆小草不滿。（圖／記者屠惠剛攝）

國民黨青年隨即也發動反制，罷免民進黨立委吳思瑤與吳沛憶「意向書」已突破一階段門檻。只是，綠營罷免連署的態勢風風火火，國民黨堅持的「精準罷免」在一階過後，數量氣勢上就輸一截？藍營人士表示，撇除資源不對等的現實面不談，一階要通過只需要幾千份，然第二階段的連署要達選區選舉總人數10%以上，有一定的難度，因此除了對藍綠選民來說仇恨值較高、或是因選區對手分裂而導致「三腳督」漁翁得利的選區、加上新科立委險勝的區塊外，罷免操作要真的達到遍地烽火，或許仍有懸念；至於第一階段至第二階段的空窗期要如何維持熱度，該人士表示，這個月將展開街講，藍營北市議員也都會加入。

該人士認為，就藍營內部推測，藍綠都會因罷不掉對方席次保持現狀，或真罷掉對方一兩席，僅些微影響席次，卻仍無法撼動現今立院結構為高機率結果，因此國民黨選擇「精準罷免」是較為實際、有效的方式，罷掉綠委又補選成功的席次多於綠營，也勢必衝擊2028年總統賴清德的連任之路。

參與罷免吳思瑤、吳沛憶的藍軍透露，過年期間連署相當火熱，最驚訝的是其中竟多為年輕面孔，「許多小草對吳思瑤在立法院的表現氣憤，紛紛出來連署，更主動幫忙當二階志工。」罷免戰比的是仇恨動員，在民進黨全力催出基本教義派的同時，對於期盼社會和諧的中間選民來說，恐產生不平心理，國民黨低調的「精準罷免」也更能博得好感。該藍軍表示，除了吸收小草促成罷免的藍白合，中間、非藍選民也都是國民黨這一波的吸納目標，並藉由攻防強調民眾厭惡賴政府當家鬧事，結局註定勞民傷財，「大罷免徒增社會成本，民進黨卻繼續升狼煙，難道這4年都要在烽火連天中度過？」

對接下來恐將有一連串罷免攻防戰，國民黨團書記長王鴻薇說，國民黨會打「團體戰」全面應戰，串聯個別立委、各縣市選區到黨中央，不會讓罷團各個擊破，團隊接下來也會視罷團實際送件情況即時應對。不具名藍委也表示，國民黨本會期會著重民生法案，因輕忽總預算案才為罷團添加柴火，若再強推高度政治性的法案恐會更刺激選民，備受罷免壓力的多名區域藍委也向總召傅崐萁訴苦，盼黨團回應罷免議題務必慎言。

▲罷團「蟾蜍剋星 鏟除雙吳」今召開記者會表示，雙吳第一階段意向書收集份數達標。（圖／罷團「蟾蜍剋星 鏟除雙吳」提供）

▲藍營青年組成罷團「蟾蜍剋星 鏟除雙吳」。（圖／罷團「蟾蜍剋星 鏟除雙吳」提供）

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