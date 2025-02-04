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大罷免深藍選區爆棚　「補選名單」流傳

徐巧芯轉換成選戰模式，積極應對罷免。

▲徐巧芯轉換成選戰模式，積極應對罷免。

圖文／鏡週刊

罷藍團體急行軍，搶在大年初六開工首日，送出第一階段罷免提議書，「年前藍白立委聯手大刪除預算超過2,000億元，在網路社群民怨發酵，等於是幫年假不打烊的罷免連署添柴火。」一位罷藍的民團發起人說，全面性的罷免特定立場國會議員，不僅是全台第一遭，也是民主國家第一次，「這不只是公民聖戰，也是在替公民運動寫歷史。」

藍營刪減總預算2,075億元創新高並挨轟，如今強化論述盼「補血」。

▲藍營刪減總預算2,075億元創新高並挨轟，如今強化論述盼「補血」。

該人士表示，包括2月3日下午送件的馬文君罷團，當天有19個罷團送件，其中不乏藍營掌握優勢的花蓮縣、南投縣斗鐵票倉，藍軍拿下全壘打席次的桃園，6席藍委也都列入首波被狙擊目標；另新北中和與永和區也是罷團衝刺標的，2月10日預計有第二波聯合送件，營造罷藍聲勢，希望一舉逆轉藍白掌握的國會62席過半席次。

罷徐巧芯團體廣設連署站衝刺，一度險與出席活動的徐撞場。（翻攝剷除黑芯臉書）

▲罷徐巧芯團體廣設連署站衝刺，一度險與出席活動的徐撞場。（翻攝剷除黑芯臉書）

綜觀藍綠罷免浪潮，以雙北地區戰況最火熱，其中又以罷免北市藍委王鴻薇、徐巧芯，及新北藍委葉元之的團體能量最豐沛，甚至連葉元之若被罷免成功的補選人選，都已在坊間流傳，包括民進黨議員戴瑋姍、民進黨副祕書長何博文等人都被點名；至於綠委部分，在雙北地區也有吳思瑤、吳沛憶、蘇巧慧等人的罷免團體開始活動，地方盛傳若吳沛憶被罷免成功，藍營不排除推議員鍾沛君參選，大罷免潮席捲而來的後續政治布局，勢將連帶牽動罷免量能。

被反對者稱作花蓮王的傅崐萁，也被罷團鎖定。（微光花蓮臉書）

▲被反對者稱作花蓮王的傅崐萁，也被罷團鎖定。（微光花蓮臉書）


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