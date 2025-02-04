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合歡山下整夜雪！公路局出動鏟雪車清路面　這路段限掛雪鏈通行

▲▼ 台14甲線翠峰至大禹嶺入夜仍持續下雪，公路局出動鏟雪車清理路面。（圖／交通部公路局中區養護工程分局提供，下同）

▲台14甲線翠峰至大禹嶺入夜仍持續下雪，公路局出動鏟雪車清理路面。（圖／交通部公路局中區養護工程分局提供，下同）

記者黃資真／南投報導

合歡山台14甲線翠峰至大禹嶺(18K-41.5K)昨(3)夜實施預警性封閉路段，入夜仍持續下雪與冰霰，整個山區變成雪白世界，路面也出現積雪結冰情況，公路局凌晨出動鏟雪車清理路面後，於今早7時恢復交通，鳶峰至大禹嶺段仍限加掛雪鍊通行。

公路局表示，經本局派員檢視路況，鳶峰至大禹嶺(24K-41.5K)部分路面仍結冰、積雪未融，限加掛雪鏈通行，視路況機動調整限掛雪鏈通行路段，請用路人小心駕駛並注意沿線交維設施。

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▲▼ 台14甲線翠峰至大禹嶺入夜仍持續下雪，公路局出動鏟雪車清理路面。（圖／交通部公路局中區養護工程分局提供，下同）

籲請欲行駛台14甲線用路人，雪季期間山區道路路況難以掌握，如非必要請勿前往；行旅前務必備妥個人裝備與車輛雪鏈並關注氣象預報及道路交通資訊，預先規劃旅行備案，俾能及時因應；相關道路行車資訊請隨時收聽廣播，並注意路側可變資訊看板(CMS)所顯示之交通管制及訊息。民眾查詢最新路況，亦可利用公路局省道即時路況系統（https://168.thb.gov.tw）或手機下載「幸福公路APP」，或撥打本分局04-23715030及公路局用路人服務中心免費電話0800-231-035查詢最新路況，交通部公路局祝您行車安全。

▲▼ 台14甲線翠峰至大禹嶺入夜仍持續下雪，公路局出動鏟雪車清理路面。（圖／交通部公路局中區養護工程分局提供，下同）

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