今明高山有機會下雪！開工日強烈冷氣團報到「最低溫9度」

▲今明兩天水氣增多，中部以北3千公尺高山有機會下冰霰或雪。（圖／氣象署提供）

記者許敏溶／台北報導

今（31日）是大年初三。中央氣象署表示，今明兩天水氣增多，各地都有短暫雨機會，中部以北3000公尺高山有機會下冰霰或雪。下周一（2月3日）開工日受到強烈大陸冷氣團，各地明顯降溫，下周二、三是冷空氣最強時刻，北部沿海空曠地區最低溫下探9度，請民眾注意保暖。下周一、二因水氣較多，北部與東北部2500公尺以上高山也可能下雪。

受到輻射冷卻影響，今晨平地署屬測站最低溫苗栗後龍為10.6度。中央氣象署預報員曾昭誠表示，今天開始水氣增多，各地都有飄雨機會，但雨勢不會太大，明（1日）鋒面通過台灣，降雨會持續，接著初五（2日）有東北季風增強，迎風面水氣多，民眾外出記得攜帶雨具備用。

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至於氣溫部分，曾昭誠指出，今明兩天天氣偏溫暖，但是初五隨著東北季風增強，北部、東半部及中南部山區有降雨機會，北部、東北部白天高溫下降到18至20度，夜晚低溫也會略微下降一些，其他地區變化不大。

▲下周一有強烈大陸冷氣團報到，北部最低溫下探9度，高山有機會下雪。（圖／氣象署提供）

下周一（3日）開工日，曾昭誠指出，將有一波冷空氣南下，冷空氣強度為強烈大陸冷氣團，各地會明顯降溫，影響時間從下周一持續到下周三（5日），預計下周四（6日）氣溫才會慢慢回升，預估最低溫落在下周二、三，台北站低溫約11度，北部沿海空曠地區下探9度，中部與東北部約11度，其他地區約13至14度，民眾要注意保暖。

由於下周這波冷空氣也有水氣移入，曾昭誠表示，北部與東北部2500公尺高山有機會降雪，中部則是3000公尺高山有機會下雪。

▲曾昭誠表示，今明兩天水氣增多，中部以北3000公尺高山有機會下冰霰或雪。（圖／記者許敏溶攝）