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明天各地降雨機率高！下周一「探9度低溫」強烈冷氣團來襲

▲▼下周受強烈大陸冷氣團影響，北部最低溫下探9度，高山也有機會降雪。（圖／氣象署提供）

▲下周受強烈大陸冷氣團影響，北部最低溫下探9度，高山也有機會降雪。（圖／氣象署提供）

記者許敏溶／台北報導

中央氣象署表示，明（1日）鋒面通過，各地降雨機率高，合歡山等中部以北3000公尺高山有機會下雪或冰霰。下周一（2/3）開工日受強烈大陸冷氣團影響，各地明顯降溫，下周二、三是冷空氣最強時刻，北部最低溫下探9度。下周一、二因水氣較多，北部與東北部2500公尺以上高山都有機會降雪。

受到南方雲系影響，今日各地都有毛毛雨。氣象署預報員曾昭誠下午最新說明，明天是大年初四，由於鋒面通過台灣，台灣水氣仍然偏多，各地降雨機率高，但雨勢不會太大，各地氣溫大致與今天類似，包括合歡山等中部以北3000公尺高山有機會下冰霰或雪，民眾外出記得攜帶雨具備用。

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曾昭誠表示，明日北部、東北部及花蓮約22至23度，中南部與台東仍有25至28度，但早晚仍偏涼；後天大年初五（2日）隨著東北季風南下，北部、東半部及中南部山區有降雨機會，其他地區為多雲到晴，北部、東北部白天高溫下降到19度左右，夜晚低溫也略微下降一些，其他地區變化不大。

▲▼下周受強烈大陸冷氣團影響，北部最低溫下探9度，高山也有機會降雪。（圖／氣象署提供）

▲下周一起受強烈大陸冷氣團影響，各地氣溫偏低，北部最低溫下探9度。（圖／氣象署提供）

下周一（3日）開工日，曾昭誠指出，受到強烈大陸冷氣團影響，各地明顯降溫，而且越晚越冷，早上是當天最高溫，也因水氣增多，北部、東半部及中南部山區有局部短暫雨，其他地區為多雲。

曾昭誠提醒，強烈大陸冷氣團影響時間從下周一持續到下周三（5日），預估最低溫落在下周二、三清晨與夜晚，台北低溫約11度，北部沿海空曠地區下探9度，中部與東北部約11度，其他地區約13至14度，民眾要注意保暖。

由於下周這波冷空氣也有水氣移入，曾昭誠表示，北部與東北部2500公尺高山有機會降雪，中部則是合歡山等3000公尺高山有機會下雪。

曾昭誠指出，下周四（6日）強烈大陸冷氣團稍減弱，但各地早晚氣溫仍偏低，北部低溫下探10度，桃園以北、東半部及其他山區有局部短暫雨，其他地區為多雲，預計下周五（7日）氣溫才會明顯回升。

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