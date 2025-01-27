陸春運返家暴雪天氣阻路　有民眾2小時車程開24小時才回家

▲大陸多地受暴雪天氣影響，自駕返家民眾沿途受到各種路況挑戰。（圖／翻攝微博，下同）

記者魏有德／綜合報導

大陸春運期間，不少民眾選擇「自駕」開車返家過年。不過，大陸進入冬季以來正經歷範圍最廣、強度最強的雨雪天氣，包括河南、西安等多地出現暴雪天氣，高速公路皆出現擁堵或長時間管制中的情況，影響不少民眾返家歸途的行程計劃。

《九派新聞》報導，開車回家遇暴雪，幾經輾轉回到家的車主，分別講述他們自駕返鄉的故事。在西安工作的楊先生開電動車25日早上出發，到商洛市原本只需2個小時的車程，他卻花了24小時；從河南回湖南的方女士一家，一路開著雨刮器刮雪，嘗試尋找多條道路都無法通行，最後她嘗試第一次開啓直播，在線問路，最終順利走出了這場暴雪。

方女士一家趁著22日的假期伊始前往洛陽旅遊，雖然大雪從23日開始下，但他們卻未意識到這場雪即將帶來的不便影響。方女士原本計劃7小時順著高速公路回家的構想，一出發就發現「封路中」，搜尋各種大小道路，甚至是山道，也出現多地因積雪暫停開放的資訊，十分困擾。

方女士只好開啟直播，希望熟悉路況的當地熱心民眾「指路」，路程中，還遇上被大雪壓垮的樹枝橫在道路上，甚至有時以為路是通的，走到一半發現過不去，雖然車上有泡麵補給，卻沒熱水可用，直至26日凌晨才順利返回湖南。

至於另一名楊先生的返家之路更加令他捉摸不定，他原本預計從西安返回陝西洛南縣，開車僅需2小時。沒想到，從收費站上高速公路就已經開了40分鐘，不僅雪越下越大，路上也開始堵車，動彈不得。

楊先生開始憂心，電動車低溫天氣中，電池消耗十分迅速，到不了服務區（休息站）就無法繼續充電，同車還有3歲多的孩子，為了省電只好在路途中把暖氣關掉，一家人穿著厚重的羽絨服禦寒取暖。

在經過交管人員同意下，楊先生的車輛隨著一部救護車前往休息站，一家人就在休息站待了一晚，煩惱著該如何返家的楊先生只睡了三小時，第二天早上，從服務區往商洛市方向的道路暢通了一些，楊先生才趕緊帶著家人出發，經過24小時後，最後在隔日10時多回到家。