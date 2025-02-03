　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
地方 地方焦點

台南玉井黃金蕎麥探索館迅速重建　黃偉哲探訪關心恢復營業情況

▲台南玉井知名的「黃金蕎麥探索館」在1月21日強震中受到嚴重損害，在創辦人林家寶的堅持與團隊的努力下，於春節期間恢復營業，市長黃偉哲特別前往探訪關心。（圖／記者林東良翻攝，下同）

▲台南玉井知名的「黃金蕎麥探索館」在1月21日強震中受到嚴重損害，在創辦人林家寶的堅持與團隊的努力下，於春節期間恢復營業，市長黃偉哲特別前往探訪關心。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南玉井知名的「黃金蕎麥探索館」在1月21日強震中受到嚴重損害，館內屋頂與牆壁坍塌，水塔亦受損，不得不停工修復，然而在創辦人林家寶的堅持與團隊的努力下，探索館僅用5天時間便完成修復，於春節期間順利恢復營業，市長黃偉哲特別前往探訪，並關心業者恢復營業狀況。

▲台南玉井知名的「黃金蕎麥探索館」在1月21日強震中受到嚴重損害，在創辦人林家寶的堅持與團隊的努力下，於春節期間恢復營業，市長黃偉哲特別前往探訪關心。（圖／記者林東良翻攝，下同）

市長黃偉哲表示，0121地震發生後，玉井「黃金蕎麥探索館」在最短時間內，不僅在結構安全及內部展示上都很快速、完整的重新修復完畢，令他感到很欣慰，也歡迎大家利用假期，或平常日也可以到黃金蕎麥館來走走看看，給予支持。

▲台南玉井知名的「黃金蕎麥探索館」在1月21日強震中受到嚴重損害，在創辦人林家寶的堅持與團隊的努力下，於春節期間恢復營業，市長黃偉哲特別前往探訪關心。（圖／記者林東良翻攝，下同）

探索館創辦人林家寶強調，強震發生後，黃金蕎麥探索館面臨設備與建築損毀的挑戰，但他不希望以受災者的身分博取同情，而是希望透過積極的修復，展現企業的堅韌精神，讓大家依然能在過年期間來這裡開心用餐。

▲台南玉井知名的「黃金蕎麥探索館」在1月21日強震中受到嚴重損害，在創辦人林家寶的堅持與團隊的努力下，於春節期間恢復營業，市長黃偉哲特別前往探訪關心。（圖／記者林東良翻攝，下同）

林家寶指出，黃金蕎麥探索館不僅是一處美食天地，更是一座傳遞農業知識的觀光工廠。一樓展示區介紹黃金蕎麥的栽種與加工過程，讓遊客透過玻璃窗見證蕎麥的處理工藝，深入了解這款營養豐富的穀物。館內展出的蕎麥顆粒型態多元，包括原粒、脫殼生粒、炒焙後的黃金蕎麥等，讓民眾能夠更加認識這項特色農產品。探索館也提供黃金蕎麥茶試飲，讓遊客能夠品味這款低咖啡因、回甘順口的健康飲品。

▲台南玉井知名的「黃金蕎麥探索館」在1月21日強震中受到嚴重損害，在創辦人林家寶的堅持與團隊的努力下，於春節期間恢復營業，市長黃偉哲特別前往探訪關心。（圖／記者林東良翻攝，下同）

探索館二樓為黃金蕎麥主題餐廳，提供各式蕎麥定食，從蕎麥冷麵、蕎麥拉麵到裹上蕎麥粒油炸的日式豬排，每道餐點皆精心製作，搭配湯品、豆干及甜點，讓顧客享受一場蕎麥美食盛宴。此外，館內伴手禮區販售多款蕎麥製品，包括蕎麥麵條、黃金蕎麥薄燒、無咖啡因蕎麥茶等，讓來訪遊客將美味帶回家。黃金蕎麥的獨特風味不僅受到台灣消費者喜愛，近年來也成功拓展至國際市場。

▲台南玉井知名的「黃金蕎麥探索館」在1月21日強震中受到嚴重損害，在創辦人林家寶的堅持與團隊的努力下，於春節期間恢復營業，市長黃偉哲特別前往探訪關心。（圖／記者林東良翻攝，下同）

林家寶身為台灣黃金蕎麥生產合作社理事主席，長期致力於推廣友善栽種的黃金蕎麥，並與在地農民合作契作，確保高品質的產品供應。黃金蕎麥因其豐富的維生素P、膳食纖維與微量礦物質，成為近年來廣受歡迎的健康食材，產品更銷往台北、新竹、台南及海外市場，展現台灣農業的卓越價值。

▲台南玉井知名的「黃金蕎麥探索館」在1月21日強震中受到嚴重損害，在創辦人林家寶的堅持與團隊的努力下，於春節期間恢復營業，市長黃偉哲特別前往探訪關心。（圖／記者林東良翻攝，下同）

目前黃金蕎麥探索館每日開放參觀，一樓導覽時間為上午10:00至下午5:00，團體可提前預約專人導覽。二樓主題餐廳供餐時間為週日到週四10:30至18:00，週五、週六及國定假日則延長至18:30，期待來訪的遊客能夠在這裡享受一場美味與知識兼具的蕎麥之旅。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
大S猝逝「汪小菲抵台哭紅眼」！　信義區淋雨神情憔悴全被拍
快訊／賈永婕見到大S最後一面！　心痛道別
快訊／威力彩8.1億獎號來了！本屆最高獎金
汪小菲疑早知大S病危　誤闖直播脫口「在搶救」張蘭表情秒變
快訊／大樂透1億獎號出爐！初六來搶百萬大紅包　財神爺去誰家？
快訊／蔡康永悲痛發文悼大S！
大S病逝「怎麼肺炎，人就走了？」　醫揭2大關鍵：流感不是感冒
2月購車優惠出爐！　休旅戰翻天

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

迎接金蛇年元宵節　新北推薦板橋萬坪公園走春

高雄颳強風！兔兔「烏薩奇」消風休息　網笑：開工第一天就罷工

台南玉井黃金蕎麥探索館迅速重建　黃偉哲探訪關心恢復營業情況

新北首場行動治理板橋起跑　侯友宜宣示基礎建設加倍

溪北轉運站啟動BOT招商　新北打造複合式交通樞紐

碧潭堰啟用第2年！香魚與毛蟹重返新店溪　新北生態復甦現曙光

2025北港燈會　十大燈區正式啟燈

桃園市立美術館　2025新春氣息年度展覽重點發表

郭綜合副院長馮漢賢辭世享壽61歲　院方晨會默哀表心意

2025探索北橫春季活動　2／4中午12時開放報名

【超派鄰居vs調皮阿嬤】拉椅子發出聲音差點把鄰居給氣S XD

【有女友的好處】 打遊戲少把狙 他叫女友幫他要XD

過年出遊宜蘭北上大塞車 「坐客運」超順暢：根本開掛

【誰要麵包啦！】當你的木頭男友，永遠搞不清楚妳的重點...

曬外婆家全自動旋轉餐桌　網嘆：像極高級宴會廳！

過年出遊宜蘭北上大塞車　「坐客運」超順暢：根本開掛

【真．笑翻】見友人對臉拔罐急吃瓜　下秒自己笑到翻

【比社牛還社牛】接朋友還廣播口呼！社牛都想逃了...

#花蓮 單車男與 #新自強號 碰撞　送醫搶救無效亡

【高手在民間】運將超工整賀詞一氣呵成超強！

迎接金蛇年元宵節　新北推薦板橋萬坪公園走春

高雄颳強風！兔兔「烏薩奇」消風休息　網笑：開工第一天就罷工

台南玉井黃金蕎麥探索館迅速重建　黃偉哲探訪關心恢復營業情況

新北首場行動治理板橋起跑　侯友宜宣示基礎建設加倍

溪北轉運站啟動BOT招商　新北打造複合式交通樞紐

碧潭堰啟用第2年！香魚與毛蟹重返新店溪　新北生態復甦現曙光

2025北港燈會　十大燈區正式啟燈

桃園市立美術館　2025新春氣息年度展覽重點發表

郭綜合副院長馮漢賢辭世享壽61歲　院方晨會默哀表心意

2025探索北橫春季活動　2／4中午12時開放報名

大S猝逝「汪小菲抵台哭紅眼」！　信義區淋雨神情憔悴全被拍

完整「分裂極渦」接近！北台灣明探9℃　鄭明典示警：降溫明顯

賈永婕見到大S最後一面！　心痛道別：下輩子投胎當姐妹

迎接金蛇年元宵節　新北推薦板橋萬坪公園走春

高雄颳強風！兔兔「烏薩奇」消風休息　網笑：開工第一天就罷工

快訊／威力彩8.1億獎號來了！本屆最高獎金　中了繼續放年假

汪小菲疑早知大S病危　2天前誤闖直播脫口「在搶救」張蘭表情秒變

快訊／大樂透1億獎號出爐！初六來搶百萬大紅包　財神爺去誰家？

台南玉井黃金蕎麥探索館迅速重建　黃偉哲探訪關心恢復營業情況

大S染流感猝逝！醫師提醒「病毒變異度高」2族群要警覺

【高手在民間】運將超工整賀詞一氣呵成超強！

地方熱門新聞

北斗天后宮發爐、黑狗狂吠　香灰裡挖出骸骨

左營高鐵站「抓違停」！5處科技執法設置點曝

台灣燈會桃園YouBike部分營運調整

遊桃園APP智慧領航　2025台灣燈會一鍵遊全桃

郭綜合副院長馮漢賢辭世享壽61歲

三鶯線拚今年底完工　汐東線要徑工程超前

台南義消疑趕救災鳴警示器闖紅燈與機車發生車禍

男子沒買票欲搭高鐵回台中被拒大聲咆哮鐵警安撫消弭紛爭

熱蘭遮市集乙巳蛇年首度移師赤崁樓突破1.9萬入園人次

台鐵高雄機廠貨車工場大變身！規劃親子遊樂園區

南消發表聲明強調義消出勤務必遵守交通規則

開工日新春團拜　侯友宜盼用正能量為新北打拚

空勤直升機今早救回2男女山友

中埔分局春節高乘載管制　替代道路攻略

更多熱門

相關新聞

即／台南小黃撞民宅水泥墩　運將不治

即／台南小黃撞民宅水泥墩　運將不治

台南市柳營區柳營路一段3日下午1時發生1起車禍事故，台南市消防局119勤務中心據報，出動柳營、下營消防分隊2車4人前往搶救。

台南義消疑趕救災鳴警示器闖紅燈與機車發生車禍

台南義消疑趕救災鳴警示器闖紅燈與機車發生車禍

騎士酒駕逆向行駛被攔查　一吹超標涉公共危險

騎士酒駕逆向行駛被攔查　一吹超標涉公共危險

台南西港、安定高空出現動力飛行傘　警回應了

台南西港、安定高空出現動力飛行傘　警回應了

保時捷違停買飲料被狂叭！女乘客嗆：你晚來就錯了

保時捷違停買飲料被狂叭！女乘客嗆：你晚來就錯了

關鍵字：

台南玉井黃金蕎麥探索館重建黃偉哲

讀者迴響

熱門新聞

快訊／大S春節猝逝！享年48歲

葛萊美紅毯／肯爺老婆脫光三點全露

大S「遺體在日本火化」骨灰回台安葬！汪小菲急奔來台

大S猝逝前最後發文是老公具俊曄！再過5天結婚滿3年

大S「離世時間」遭曝光！陸網瘋傳「接S家旅遊團」對話截圖

大S驟逝！醫嘆：四次就醫卻反覆要她回家

大S發病→猝逝僅5天！完整時間軸曝光

S媽送別女兒「心痛發聲了」！

大S猝逝主因曝光！「赴日染流感併發肺炎」

大S春節行蹤曝光！遭詭爆死訊「汪小菲換全黑頭貼」

快訊／妻子大S猝逝　具俊曄悲痛發聲：我不好，這不是假新聞⋯

快訊／國道今晨事故　成立緊急應變小組

網傳台灣女星過世「線索指向大S」！爆料文藏2疑點

大S猝逝「前婆婆張蘭發文」　陸網罵翻

大S患癲癇、心臟宿疾！　兩度流產身心受創

更多

最夯影音

更多

【超派鄰居vs調皮阿嬤】拉椅子發出聲音差點把鄰居給氣S XD

【有女友的好處】 打遊戲少把狙 他叫女友幫他要XD

過年出遊宜蘭北上大塞車 「坐客運」超順暢：根本開掛

【誰要麵包啦！】當你的木頭男友，永遠搞不清楚妳的重點...

曬外婆家全自動旋轉餐桌　網嘆：像極高級宴會廳！

熱門快報

爽抽日本不限航點機票

爽抽日本不限航點機票

即日起至2/16止，下載新聞雲APP抽星宇航空日本不限航點機票，手刀參加！

八德核心建案【合雄大境】

八德核心建案【合雄大境】

三心六線啟動！名師推薦，交通教育醫療一次到位！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面