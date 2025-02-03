台南玉井黃金蕎麥探索館迅速重建　黃偉哲探訪關心恢復營業情況

▲台南玉井知名的「黃金蕎麥探索館」在1月21日強震中受到嚴重損害，在創辦人林家寶的堅持與團隊的努力下，於春節期間恢復營業，市長黃偉哲特別前往探訪關心。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南玉井知名的「黃金蕎麥探索館」在1月21日強震中受到嚴重損害，館內屋頂與牆壁坍塌，水塔亦受損，不得不停工修復，然而在創辦人林家寶的堅持與團隊的努力下，探索館僅用5天時間便完成修復，於春節期間順利恢復營業，市長黃偉哲特別前往探訪，並關心業者恢復營業狀況。

市長黃偉哲表示，0121地震發生後，玉井「黃金蕎麥探索館」在最短時間內，不僅在結構安全及內部展示上都很快速、完整的重新修復完畢，令他感到很欣慰，也歡迎大家利用假期，或平常日也可以到黃金蕎麥館來走走看看，給予支持。

探索館創辦人林家寶強調，強震發生後，黃金蕎麥探索館面臨設備與建築損毀的挑戰，但他不希望以受災者的身分博取同情，而是希望透過積極的修復，展現企業的堅韌精神，讓大家依然能在過年期間來這裡開心用餐。

林家寶指出，黃金蕎麥探索館不僅是一處美食天地，更是一座傳遞農業知識的觀光工廠。一樓展示區介紹黃金蕎麥的栽種與加工過程，讓遊客透過玻璃窗見證蕎麥的處理工藝，深入了解這款營養豐富的穀物。館內展出的蕎麥顆粒型態多元，包括原粒、脫殼生粒、炒焙後的黃金蕎麥等，讓民眾能夠更加認識這項特色農產品。探索館也提供黃金蕎麥茶試飲，讓遊客能夠品味這款低咖啡因、回甘順口的健康飲品。

探索館二樓為黃金蕎麥主題餐廳，提供各式蕎麥定食，從蕎麥冷麵、蕎麥拉麵到裹上蕎麥粒油炸的日式豬排，每道餐點皆精心製作，搭配湯品、豆干及甜點，讓顧客享受一場蕎麥美食盛宴。此外，館內伴手禮區販售多款蕎麥製品，包括蕎麥麵條、黃金蕎麥薄燒、無咖啡因蕎麥茶等，讓來訪遊客將美味帶回家。黃金蕎麥的獨特風味不僅受到台灣消費者喜愛，近年來也成功拓展至國際市場。

林家寶身為台灣黃金蕎麥生產合作社理事主席，長期致力於推廣友善栽種的黃金蕎麥，並與在地農民合作契作，確保高品質的產品供應。黃金蕎麥因其豐富的維生素P、膳食纖維與微量礦物質，成為近年來廣受歡迎的健康食材，產品更銷往台北、新竹、台南及海外市場，展現台灣農業的卓越價值。

目前黃金蕎麥探索館每日開放參觀，一樓導覽時間為上午10:00至下午5:00，團體可提前預約專人導覽。二樓主題餐廳供餐時間為週日到週四10:30至18:00，週五、週六及國定假日則延長至18:30，期待來訪的遊客能夠在這裡享受一場美味與知識兼具的蕎麥之旅。