保時捷違停被狂叭！女乘客下車買飲料竟嗆後車：你晚來就錯了

▲台南保時捷違停占道被狂按喇趴，女乘客氣炸上前理論 。（圖／翻攝WoWtchout-地圖型行車影像分享平台）



記者吳佩蓁／台南報導

有民眾日前行經台南市北區文賢路時，發現1輛保時捷臨停讓女乘客下車買飲料，之後直接停在路中間等待，佔據整個車道，氣得後方駕駛狂按喇叭，女乘客發現後竟直接上前理論，並開嗆：「你晚來就錯了，好嗎？」

YouTube頻道「WoWtchout - 地圖型行車影像分享平台」貼出一段行車紀錄器，1輛白色保時捷行經文賢路時先臨停放女乘客下車，女乘客手裡拿著塑膠袋便走進50嵐買飲料，之後保時捷似乎想違停在路旁等待，把整個車道佔好佔滿，後方駕駛忍不住不斷按喇叭提醒，保時捷只好慢慢往前嚕。

▲保時捷在飲料店前違停，占據整個車道，氣得後車駕駛狂按喇趴。（圖／翻攝WoWtchout-地圖型行車影像分享平台）

女乘客聽到喇叭聲後，竟立刻上前與後車駕駛爭論，後車駕駛也搖下車窗說：「你不覺得你們家人擋到整條路嗎？」，女乘客一聽竟火大回嗆：「怎麼樣，我停在旁邊不行喔，剛剛不是有車子嗎？」、「你晚來就錯了，好嗎？」、「叫警察啊，先檢舉再說」。

影片曝光後，讓網友氣炸狂罵，「原來車道邊邊等於路邊？」「造成別人行車困擾了欸，臉皮真厚」、「四輪違規鈑金日常」。