台南西港、安定高空出現動力飛行傘　警方回應了

▲有網友在網路社群PO文指台南西港、安定區上空有人駕動力飛行傘。（圖／翻攝自Threads／ajer11o3，下同）

記者林東良／台南報導

有網友在網路社群PO文指出，在台南西港、安定一帶，多次目擊有動力飛行傘在空中飛行，高度忽高忽低，讓網友驚呼「這什麼時候變成跳傘景點了？」，引起熱議，有網友擔心安全問題，並質疑飛行傘活動是否合法。

網友所傳影片可見，1個疑似動力飛行傘在台南安定、西港附近低空飛行，看起高高低低搖搖晃晃，引起熱議，也讓不少網友擔心會不會發生意外，紛紛留言：「政府要求要有輕航機證才能使用，但是禁止在全台各地飛。從他在那個位置判斷，這應該是動力飛行傘，目前全台是禁止飛行的，只是沒有嚴格取締」、「如果是安定那附近的話，印象中安定滯洪池那邊飛出來的，那個有背一台發動機在飛的」、「這樣飛真的很危險，掉下來算誰的？」。

警方表示，目前為止未接獲民眾報案，且當地並無適合動力飛行傘助跑起飛的場地，推測該飛行器可能是從其他地區或山區飛來。

據了解，動力飛行傘屬於超輕型載具，若要飛行必須向民航局申請並獲核可，違者恐涉及違反航空法，最重可處30萬元罰鍰，如違法飛行不但影響空域安全，也恐造成意外發生，民眾切勿違法。