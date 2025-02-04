黃珊珊遭爆私訊柯文哲為綠營緩頰　游淑慧諷無間道：佞臣吹耳邊風

▲民眾黨立委黃珊珊、前民眾黨主席柯文哲 。（圖／記者李毓康攝）

記者郭運興／台北報導

鏡週刊今（4日）揭露，民眾黨立委黃珊珊去年6月1日傳簡訊跟柯文哲表示「台北市打你京華城的都是游淑慧，民進黨反而只打大巨蛋，其他都在看戲」。對此，被提及的國民黨台北市議員游淑慧回應，黃珊珊是民進黨埋在民眾黨內的無間道？眾所皆知民進黨早有目標追著京華城案打，當兩軍殺紅了眼，黃珊珊為什麼還傳這個簡訊？企圖幫民進黨緩頰？簡直脫褲子放屁，很明顯只有一個目的，挑起藍白仇隙、幫民進黨撇清責任。

游淑慧表示，今天鏡檢揭露，黃珊珊去年6月1日曾傳簡訊給柯文哲表示，「台北市打你京華城的都是游淑慧，民進黨反而只打大巨蛋，其他都在看戲」。

游淑慧表示，很明顯的，黃珊珊這封簡訊只有一個目的，挑起對於藍白的仇隙、幫撇清民進黨的責任。但市議員查弊案這件事，應有的責任，她問心無愧，做錯的事的又不是自己，沒什麼好迴避，合先敘明。

接著，游淑慧指出，去年民進黨在議會提案成立專案調查小組之後，她被黨團「抽籤指派」去到京華城專案小組，然後又「抽籤抽中」擔任召集人，並非事先刻意鎖定京華城案為目標。

游淑慧再指，反而從2023年一路開記者會、議會提出質詢、提案專案調查的都是民進黨，眾所皆知他們是早有目標一路追著京華城案打。兩軍對戰都殺紅了眼，黃珊珊為什麼還傳這個簡訊給柯文哲？企圖幫民進黨緩頰？簡直脫褲子放屁。

游淑慧提到，另外，調查京華城案天經地義，但問題在於民進黨的司法系統手段過於骯髒難看，偵查不公開變成偵查全公開，民進黨似乎把司法檢調，變成自己的東廠、錦衣衛，這才是在野黨和民眾現在質疑的問題，司法正義還在不在？

游淑慧認為，而黃珊珊的這一封簡訊，活生生刻畫出一副「佞臣吹耳邊風」的形象，完全把重點給帶偏了，之前大家一直質疑，柯文哲去年決定藍白不合，或許也是黃珊珊為民進黨獻策的功勞，現在看來果然可能性不小，畢竟藍白不合、賴清德當選

最後，游淑慧直言，柯文哲跟沈慶京2018後的關係、柯文哲2023年的政治決策，似乎都是被黃珊珊一路上的不斷帶偏帶偏帶偏黃珊珊，是黃？是白？是綠？或霓虹燈？

▼國民黨台北市議員游淑慧。（圖／記者陳家祥攝）