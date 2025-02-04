大罷免！　逾30立委陷保位戰

▲藍營刪減總預算2,075億元創新高並挨轟，如今強化論述盼「補血」。



圖文／鏡週刊

大罷免潮來勢洶洶！罷免藍委的團體年假期間積極進行連署收件、造冊奏效，共19個罷藍團體一股作氣，選在大年初六開工第一天送出第一階段罷免提議書，另有約10個選區將於隔週送出，民團預估約30個罷團有望趕在新法實施前送件，此外，罷免綠委也有7區箭在弦上；本刊調查，儘管藍營宣稱要在11日處理《選罷法》覆議案，罷藍團體仍不敢掉以輕心，希望在黃金14天內儘速將提議書送出，開春後的政壇將有兩大主軸，除朝野政黨與罷團在罷免案上分進合擊，立法院更將上演一系列覆議案攻防，與罷免行動互添柴火。

大罷免遍地開花，18個發動罷免藍委的團體外加罷免新竹市長高虹安的民團，搶在新春開工第一天上午，在聯電創辦人曹興誠等人陪同下，將罷免提議連署書送交中選會，曹興誠表示，這次罷免行動是超越黨派，「罷免不是鬧事，是公民最基本權利；有人說，罷免是仇恨動員，對不起，我們對病毒沒有仇恨；但病毒想侵害我們，我們就必須清除病毒。」

▲聯電創辦人曹興誠隨同罷團送案，砲火全開要藍白立委下台滾蛋。

本刊調查，各地罷藍團體積極衝刺連署份數，檯面下更有不少「技術輔佐團」「罷免顧問團」，其中最為活躍的是曹興誠力推的「反共護台志工聯盟」，該聯盟集結台教會、台灣社等數十個台派團體，不光提供各地罷團事務性的協助，更有連署書代收代轉服務。此外，還有以當年罷免高雄市長韓國瑜人馬為班底的「民主補破網」，他們不吝分享史上首次直轄市長罷免成功的經驗，提供各地罷藍團體技術支援。

藍綠不光鏖戰大罷免，新會期從國會議程到召委選舉都充滿濃濃火藥味，尤其行政院長卓榮泰已公開表明，政院也將對《財劃法》、2025年總預算案提出覆議，本刊調查，藍營做好表決準備，並將以執政黨接連提覆議案的行為，作為空戰重點反打綠營，不只要拚論述空間，也要藉此壓制罷免氣焰。



更多鏡週刊報導

【時事焦點】連署爆棚罷藍委開工搶送件 大罷免拚30選區一階達標

【大罷免藍綠出招1】急送罷免連署書防偷襲 民團兵推2階段達陣戰略

【大罷免藍綠出招2】罷免案從社群燒到連署站 深藍選區爆棚原因曝光