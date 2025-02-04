大罷免！　藍醞釀大反撲

▲吳思瑤雖遭遇罷免，仍在新會期續任黨團幹事長。



圖文／鏡週刊

面對大罷免來勢洶洶，背後又有綠營暗中助拳，藍營審慎迎戰。本刊調查，部分藍委已經轉換成選戰模式，包括北市徐巧芯、新北葉元之、中市羅廷瑋等，在農曆年期間回防選區，加緊掃街、拜廟，直接對面群眾，說明澄清「亂砍預算」的真相；另像是桃園牛煦庭、台中廖偉翔等人也將印製國會成績單文宣，強化宣傳過去一年替地方爭取的建設或通過的福國利民議案，藉此凝聚支持者及拉攏中間選民，減緩罷免衝擊。

一位被鎖定罷免的都會區藍委告訴本刊，其實仍有許民眾直白表達對罷免行動的不解，甚至認為民進黨當家鬧事，面對選民發動罷免，加強正面溝通、仔細解釋，有助民眾了解國會到底發生什麼事，正是藍營接下來要努力的方向。

▲罷免吳思瑤與吳沛憶團體，預計下週公布第一階段提議書份數。（翻攝地動刪瑤臉書）

國民黨除了透過以罷制罷反制綠營，黨中央也將強化網路宣傳，破解罷藍方似是而非的認知作戰論述。藍營研判，第一階段連署只要選區選舉人數1％就過關，第二階段門檻為第一階段10倍，須該區選舉人數10％連署，因此動員黨員連署及民代催票會在第二階段進行。

▲吳沛憶被藍營列入以罷制罷行列，引來地方聲援。

同時，藍營聯合各執政縣市首長，執行「保藍（委）行動」，包括台北市長蔣萬安、新北市長侯友宜、台中市長盧秀燕等人，近日都已透過同框合體或公開表態展現力挺在地立委的態度。盧近期公開行程巧遇藍委，私下不光展現對罷免案的關心，更表達願意協助宣傳藍委「政績」的決心，藍營縣市長都有自覺要守護在地藍委及藍軍士氣。



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